الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب المستثمرين لحدث أبل وبيانات التضخم

تراجعت الأسهم الأمريكية قبل الجرس يوم الثلاثاء حيث توقع المستثمرون بفارغ الصبر حدث سقوط شركة أبل وانتظار بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها يوم الأربعاء. وقادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 التراجع، بانخفاض حوالي 0.2%، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.1%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.2%، متأثرة بانخفاض أسهم أوراكل بعد أن أعلنت شركة صناعة البرمجيات عن تباطؤ نمو المبيعات السحابية.

احتلت أسهم التكنولوجيا، وخاصة شركة Apple، مركز الصدارة يوم الثلاثاء حيث تم إعداد حدث الخريف المرتقب لتقديم iPhone 15. بالإضافة إلى ذلك، كان المستثمرون متحمسون بشأن الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة Arm. أشارت التقارير إلى أن الإدراج قد تم تجاوز الاكتتاب بما يصل إلى 10 مرات، مع إغلاق مصمم الرقائق دفتر طلباته في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ويستعد المستثمرون أيضًا لبيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية الهامة يوم الأربعاء، والتي من شأنها أن توفر نظرة ثاقبة لأنماط الإنفاق والعلامات المحتملة للتباطؤ. ومن شأن تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والذي من المقرر أن يصدر يوم الخميس، أن يلقي المزيد من الضوء على مرونة الأسر.

ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع عن كثب لمعرفة تأثيرها على الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وكان المستثمرون يقيمون إمكانية حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة وما إذا كان قد تم تسعيرها في سوق الأوراق المالية.

المصدر

ياهو المالية