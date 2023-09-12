الأسهم تفتح على انخفاض مع انتظار المستثمرين لحدث أبل وبيانات التضخم

افتتحت الأسهم في وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء حيث كان المستثمرون يترقبون حدث الخريف المرتقب لشركة أبل، وقاموا بالعد التنازلي لتقرير بيانات التضخم الرئيسي يوم الأربعاء. قاد مؤشر ناسداك المركب التراجع، بانخفاض حوالي 0.3٪ بسبب انخفاض أسهم Oracle بعد أن أعلنت شركة صناعة البرمجيات عن تباطؤ نمو مبيعات السحابة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.1%.

ستحتل أسهم التكنولوجيا، وخاصة شركة Apple، مركز الصدارة يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تطلق الشركة هاتف iPhone 15 في حدث الخريف المرتقب. بالإضافة إلى ذلك، هناك ترقب متزايد للاكتتاب العام الأولي لشركة Arm. تم الإبلاغ عن تجاوز الاكتتاب في قائمة مصمم الرقائق بما يصل إلى 10 مرات، ومن المقرر إغلاق دفتر الطلبات في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء.

كما أثار ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن مقاومة التضخم لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الضغوط. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وبرنت لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن كشفت بيانات أوبك عن نقص في الإمدادات بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في الربع المقبل.

ويركز المستثمرون على بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية الحاسمة التي ستصدر يوم الأربعاء، ويراقبون علامات التباطؤ في الإنفاق. وسيوفر إصدار تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس يوم الخميس مزيدًا من المعلومات حول مرونة الأسر.

سيتم تقييم البيانات الاقتصادية القادمة لمعرفة مدى قدرتها على التأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. ويفكر المستثمرون فيما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة الإضافية تظل مطروحة على الطاولة وما إذا كان قد تم تسعيرها في سوق الأوراق المالية.

وبشكل عام، ينتظر المشاركون في سوق الأوراق المالية بفارغ الصبر حدث أبل، حيث يقومون بتحليل بيانات التضخم، والنظر في التأثير المحتمل لقرارات سعر الفائدة المستقبلية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على السوق.

مصادر:

- تمويل ياهو