انخفاض أسهم Oracle بعد تقرير إيرادات الربع الثاني الضعيف

انخفضت أسهم شركة Oracle Corporation بنسبة 10٪ قبل جرس الافتتاح عقب إصدار تقريرها المالي للربع المالي الثاني. أعلنت شركة البرمجيات عن أرباح معدلة قدرها 1.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متجاوزة قليلاً توقعات المحللين البالغة 1.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ومع ذلك، بلغت الإيرادات 12.45 مليار دولار، أي أقل من المتوقع البالغ 12.47 مليار دولار.

تتقدم WestRock للأمام من خلال عملية الدمج مع غرق أسهم Smurfit Kappa

شهدت شركة الورق والتغليف WestRock زيادة بنسبة 6٪ في أسهمها قبل الجرس بعد إعلانها عن خططها للاندماج مع شركة Smurfit Kappa ومقرها دبلن. في المقابل، انخفضت أسهم Smurfit Kappa بأكثر من 8% استجابة لهذه الأخبار.

ارتفاع أسهم شركة Apple قبل حدث إطلاق iPhone

شهدت أسهم شركة Apple زيادة طفيفة قبل الجرس المؤدي إلى حدث إطلاق iPhone المرتقب. أثار هذا الحدث، المقرر عقده في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي، ضجة وإثارة بين عشاق التكنولوجيا والمستثمرين على حدٍ سواء.

يقوم بنك أوف أمريكا بترقية أسهم سينتاس

شهدت Cintas ارتفاعًا بنسبة 1٪ في تداول ما قبل السوق بعد حصولها على ترقية تصنيف الشراء من Bank of America. وتأتي هذه الترقية مع تزايد احتمالية حدوث سيناريو هبوط اقتصادي ناعم، مما يسلط الضوء على النظرة الإيجابية للسهم.

متاجر كيسي العامة تتجاوز توقعات الأرباح

شهدت أسهم التجزئة Casey's General Stores زيادة بنسبة 4٪ في تداول ما قبل السوق بعد تجاوز توقعات الأرباح للربع الأخير. أعلنت الشركة عن أرباح قدرها 4.52 دولار للسهم الواحد، متجاوزة المتوقع 3.36 دولار للسهم الواحد. وبينما كانت الإيرادات أقل قليلاً من التوقعات، إلا أن المستثمرين ما زالوا متشجعين بتقرير الأرباح الإيجابي.

جيرون يحصل على ترقية من جولدمان ساكس

شهدت شركة Geron، وهي شركة لعلاج سرطان الدم، زيادة بنسبة 5٪ في أسهمها قبل الجرس بعد حصولها على ترقية تصنيف الشراء من بنك جولدمان ساكس. وجاءت الترقية قبل إطلاق دواء Geron عام 2024، والذي لديه القدرة على دفع نمو كبير في أسهم الشركة، حيث يتوقع المحللون زيادة محتملة تصل إلى 70٪.

مصادر:

- إل إس إي جي

- مجموعة الحقائق

- رويترز