تراجع أسهم شركة Apple وسط تقارير عن حظر الصين لأجهزة iPhone

شهدت أسهم شركة Apple انخفاضًا بأكثر من 2.6% بعد التقارير التي تفيد بأن الصين تخطط لتمديد الحظر على استخدام iPhone ليشمل الشركات المملوكة للدولة. يأتي ذلك بعد تقارير سابقة من صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الصين تعتزم حظر استخدام iPhone والأجهزة الأخرى ذات العلامات التجارية الأجنبية في الوكالات الحكومية. وقد أثار التمديد المحتمل للحظر مخاوف بشأن وجود شركة أبل في السوق في الصين.

شهدت شركة Dutch Bros، وهي سلسلة مقاهي شهيرة، انخفاضًا بنسبة 6٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق. حدث هذا الانخفاض بعد أن أعلنت الشركة عن طرح عام بقيمة 300 مليون دولار لأسهمها العادية من الفئة "أ".

واجهت شركة Dave & Buster's، وهي شركة للترفيه وتناول الطعام، مصيرًا مشابهًا حيث انخفضت أسهمها بأكثر من 3٪ بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني أضعف من المتوقع. وحققت الشركة ربحًا قدره 60 سنتًا للسهم الواحد، مع إيرادات بقيمة 542 مليون دولار، بينما توقع المحللون 93 سنتًا للسهم الواحد من إيرادات قدرها 559 مليون دولار. والجدير بالذكر أن المبيعات المماثلة انخفضت على أساس شكلي مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، شهدت ماكدونالدز مكاسب بنسبة 1٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق بعد حصولها على ترقية من Wells Fargo. تمت ترقية السهم إلى الوزن الزائد من الوزن المتساوي، حيث ذكر المحللون أن الشركة تتفوق من حيث الابتكار ويمكن أن تشهد تطورات إيجابية في النصف الثاني من العام.

شهدت ChargePoint Holdings، وهي شركة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، انخفاضًا كبيرًا بنسبة 11.6٪ بعد أن كانت أقل من التقديرات للربع المالي الثاني. سجلت ChargePoint إيرادات بقيمة 150 مليون دولار، أي أقل بقليل من 153 مليون دولار التي توقعها المحللون. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تخفيض قوتها العاملة العالمية بنحو 10%.

ومع ذلك، شهدت شركة WestRock، وهي شركة عالمية للورق والتغليف، زيادة في أسهمها بنسبة 6.7%. جاء ذلك بعد تقارير تفيد بأن الشركة تقترب من الاندماج مع شركة Smurfit Kappa الأوروبية، وهي صفقة قد تؤدي إلى إنشاء شركة تعبئة عملاقة تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار.

واجهت شركة C3.ai، وهي شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي، انخفاضًا بنسبة 9.2٪ بعد الكشف عن توقعات خسائر تشغيل أكبر من المتوقع للربع المالي الثاني. وتوقعت الشركة خسارة تشغيلية تتراوح بين 27 مليون دولار و40 مليون دولار، مقارنة بتوقعات المحللين بخسارة قدرها 20.5 مليون دولار. في الربع السابق، أعلنت C3.ai عن خسارة قدرها 9 سنتات للسهم الواحد وإيرادات قدرها 72.4 مليون دولار.

شهدت شركة Roku، وهي شركة بث مباشر، انخفاضًا بنسبة 1٪ في أسهمها بعد تخفيض تصنيف Loop Capital. جاء هذا التخفيض بعد وقت قصير من إعلان Roku عن خطط لتسريح 10% من موظفيها، ودمج المساحات المكتبية، ومراجعة قائمة محتواها لتقليل النفقات. رفعت Roku توجيهات إيراداتها للربع الثالث، وتوقعت أن تتراوح بين 835 مليون دولار و875 مليون دولار.

وأخيرًا، شهدت شركة Verint Systems، وهي شركة تحليلية، انخفاضًا كبيرًا بنسبة 16.2٪ في تداول ما قبل السوق حيث انخفضت أرباحها وإيراداتها في الربع الثاني عن التوقعات. سجلت شركة Verint أرباحًا معدلة قدرها 48 سنتًا للسهم الواحد، بينما توقع المحللون 57 سنتًا للسهم الواحد. بلغت الإيرادات 210.2 مليون دولار، أي أقل بكثير من التقديرات المقدرة بـ 257.4 مليون دولار.

في الختام، واجهت العديد من الشركات تقلبات في أسعار أسهمها خلال تداول ما قبل السوق. وقد أثرت التقارير عن الحظر المحتمل لأجهزة iPhone من قبل الصين، والأرباح الأضعف من المتوقع، والتقديرات الخاطئة لبعض الشركات على معنويات المستثمرين وأثرت على أسعار الأسهم.

مصادر:

- ساهمت تانايا ماشيل وجيسي باوند من سي إن بي سي في إعداد التقارير

– مقالة بلومبرج نيوز حول خطة الصين لتمديد حظر iPhone

– مقال لصحيفة وول ستريت جورنال حول نية الصين حظر استخدام iPhone في الوكالات الحكومية