ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي مع ارتفاع أسهم شركتي تسلا وكوالكوم

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% أو 88 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%. شهدت شركة Tesla دفعة كبيرة، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 10٪ بعد أن قام مورجان ستانلي بترقية الشركة إلى الوزن الزائد من الوزن المتساوي. واستندت الترقية إلى التأثير المحتمل للكمبيوتر العملاق التابع لشركة Tesla، Dojo، والذي يمكنه معالجة البيانات من مركباتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة. يتوقع محللو Morgan Stanley أن Dojo يمكن أن تضيف ما يصل إلى 500 مليار دولار إلى قيمة مؤسسة Tesla من خلال دفع اعتماد أسرع لـ "Robotaxis" وخدمات الشبكة.

كما كان أداء شركة كوالكوم لصناعة الرقائق جيدًا أيضًا، حيث شهدت زيادة بنسبة 4٪ في سعر سهمها. جاء ذلك بعد أن قامت بتوسيع صفقتها لتزويد أبل بأجهزة مودم 5G لهواتف آيفون الخاصة بها حتى عام 2025. ويعد توقيت الصفقة استراتيجيا، حيث من المتوقع أن تكشف أبل عن هاتف iPhone 15 الجديد في حدث إطلاق قادم. وتقدر Wedbush أن ربع قاعدة Apple المثبتة البالغة 1.2 مليار لم تقم بترقية أجهزة iPhone الخاصة بها خلال أربع سنوات، مما يوفر فرصة لشركة Apple لرفع أسعار طرازي iPhone 15 Pro وMax.

قامت شركة Disney وCharter Communications بحل نزاع حول رسوم الكابلات، مما سمح لعملاء شركة Charter للكابلات بالوصول مرة أخرى إلى العديد من القنوات المملوكة لشركة Disney. تمنح الاتفاقية أيضًا بعض عملاء Spectrum إمكانية الوصول إلى التطبيقات المدعومة بالإعلانات Disney + وESPN +. وقد عزز هذا التطور الإيجابي معنويات المستثمرين في أسهم وسائل الإعلام مثل Fox Corp Class A وParamount وWarner Bros Discovery Inc.

وفي أخبار أخرى، أبرمت شركة JM Smucker صفقة للاستحواذ على Hostess Brands مقابل 34.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تقييم الأخيرة بحوالي 5.6 مليار دولار أمريكي. على الرغم من انخفاض سهم JM Smucker بنسبة 6%، إلا أن Hostess شهدت قفزة بنسبة 19% إلى أعلى مستوى جديد لها خلال 52 أسبوعًا. انتصر JM Smucker على منافسة General Mills في حرب المزايدة على Hostess Brands.

بشكل عام، شهد سوق الأسهم تحركات إيجابية مدفوعة بالترقيات والصفقات المهمة وحل النزاعات وإطلاق المنتجات الإستراتيجية.

التعاريف:

– متوسط ​​داو جونز الصناعي: مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يقيس أداء أسهم 30 شركة كبيرة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.

– S&P 500: مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يتتبع أداء 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.

– ناسداك: مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يضم ما يقرب من 3,000 سهم يتم تداولها في بورصة ناسداك المعروفة بشركاتها التي تركز على التكنولوجيا.

- تسلا: شركة سيارات كهربائية وطاقة نظيفة.

- شركة كوالكوم إنكوربوريتد: شركة متعددة الجنسيات لأشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.

- أبل: شركة تكنولوجيا معروفة بإلكترونياتها الاستهلاكية وبرامجها وخدماتها.

- ديزني: شركة متعددة الجنسيات للترفيه والإعلام.

– ميثاق للاتصالات: شركة اتصالات وإعلام.

– جي إم سموكر: شركة أغذية ومشروبات معروفة بعلاماتها التجارية الاستهلاكية المتنوعة.

– Hostess Brands: شركة تنتج الكعك الخفيف والمخبوزات.

– المطاحن العامة : شركة متعددة الجنسيات لتصنيع المواد الغذائية.

مصادر:

– مذكرة عميل مورجان ستانلي

– تحليل ويدبوش