تحتفل شركة Steam بالذكرى العشرين لتأسيسها من خلال تكريم أقدم مستخدميها

تحتفل شركة Steam، وهي أكبر واجهة متجر لألعاب الكمبيوتر الرقمية في العالم، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها من خلال الاعتراف بأقدم حسابات المستخدمين الخاصة بها. تم إطلاق المنصة لأول مرة في سبتمبر 20 وأصبحت منذ ذلك الحين وجهة شهيرة لملايين اللاعبين حول العالم.

وللاحتفال بهذا الحدث المهم، تقوم شركة Valve، الشركة التي تقف وراء Steam، بمكافأة المستخدمين القدامى بشارات رقمية خاصة. تتميز هذه الشارات بنظام ألوان Steam الأصلي، مما أثار الحنين بين اللاعبين الذين تذكروا الأيام الأولى للمنصة.

لجأ العديد من أعضاء مجتمع Steam إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمقارنة أعمار حساباتهم، وتسليط الضوء على طول عمر بعض هذه الملفات الشخصية. كانت بعض الحسابات نشطة منذ بداية المنصة، وهو ما يعد دليلاً على الجاذبية الدائمة التي تتمتع بها شركة Steam.

شارك أحد المستخدمين على Reddit تجربته، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا Steam في البداية من خلال لعبة Counter-Strike. قبل Steam، كان اللاعبون يعتمدون على برامج الطرف الثالث للانضمام إلى خوادم الألعاب متعددة اللاعبين. قام Steam بمركزية هذه العملية ووفر منصة مناسبة للوصول إلى ألعابهم المفضلة.

على مر السنين، خضع Steam لتحولات كبيرة، بما في ذلك المشاريع في تطوير الأجهزة مع إصدار Steam Deck المحمول باليد. على الرغم من التغييرات والتطورات، ظل التزام Steam تجاه قاعدة مستخدميها ثابتًا.

مع استمرار تطور صناعة الألعاب، يظل Steam خيارًا شائعًا لمحبي ألعاب الكمبيوتر، حيث يقدم مكتبة واسعة من الألعاب ومجتمعًا قويًا عبر الإنترنت. يعد الاحتفال بالذكرى العشرين بمثابة تذكير بتأثير المنصة وطول عمرها في عالم الألعاب.

المصادر: آي جي إن