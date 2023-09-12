تحتفل شركة Steam بالذكرى السنوية العشرين: من الجدل إلى الهيمنة في صناعة الألعاب

تحتفل شركة Steam، منصة التوزيع الرقمي الشهيرة لألعاب الفيديو، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها. تم إطلاق Steam في 20 سبتمبر 12، وواجه في البداية رد فعل عنيفًا من لاعبي الكمبيوتر الشخصي الذين رأوا فيه تهديدًا لمتصفحات الخوادم متعددة اللاعبين والأقراص الفعلية. ومع ذلك، أثبت إصدار Valve لـ Half-Life 2003، والذي تطلب تشغيل Steam، أنه حقق نجاحًا هائلاً ومهد الطريق لهيمنة Steam على الصناعة.

على الرغم من الشكوك الأولية، أدرك ناشرو الألعاب في النهاية قيمة Steam وقاعدة مستخدميها الواسعة. اليوم، تبنى كبار الناشرين مثل EA، وUbisoft، وMicrosoft، وSony، وSquare Enix، وحتى Blizzard، Steam باعتباره منصة ألعاب الكمبيوتر الفعلية. حتى Epic Games، من خلال متجر Epic Games Store التابع لها، كافحت للتنافس مع زخم Steam، على الرغم من التبرع بملايين الدولارات في ألعاب مجانية.

كان الهدف النهائي لشركة Valve مع Steam هو توفير منصة لأي مطور ألعاب للوصول إلى لاعبيه مباشرةً وبناء جمهوره. على مر السنين، أصبح Steam هو النظام الأساسي لاكتشاف الألعاب المستقلة، حيث يوفر مكانًا مناسبًا لشراء الألعاب وتشغيلها مع مبيعات مستمرة وميزات جديدة.

خلال الوباء، ارتفعت شعبية Steam، حيث قام 10 ملايين لاعب بتسجيل الدخول في وقت واحد في يناير. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان Valve الأخير عن جهاز الألعاب Steam Deck المحمول إلى جلب إثارة جديدة إلى النظام الأساسي وتحسين واجهة المستخدم الخاصة به.

بينما تحتفل شركة Steam بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، فقد تحولت من أداة DRM مثيرة للجدل إلى مركز ألعاب محبوب لملايين من لاعبي الكمبيوتر الشخصي. على الرغم من التحديات المبكرة التي واجهتها، أصبحت Steam رمزًا لمشهد التوزيع الرقمي المزدهر في صناعة الألعاب.

المصدر: The Verge بقلم شون هوليستر.