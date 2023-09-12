تعتمد الدول على برنامج الاتصال بأسعار معقولة لسد الفجوة الرقمية

تعمل الولايات المتحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة على سد الفجوة الرقمية من خلال تنفيذ خطط الأسهم الرقمية التي تركز على توفير الوصول إلى النطاق العريض بأسعار معقولة لجميع المقيمين. إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات هي برنامج الاتصال الميسر (ACP)، وهي مبادرة أنشأتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليف خدمات النطاق العريض.

تتصدر لويزيانا الطريق في الالتحاق ببرنامج ACP، حيث يشارك أكثر من 50 بالمائة من المقيمين المؤهلين في البرنامج. في خطة الأسهم الرقمية الخاصة بها، تهدف ConnectLA إلى زيادة عدد المسجلين في ACP إلى أكثر من 635,000 على المدى القصير و980,000 على المدى الطويل. وبالمثل، ترى مونتانا أن الالتحاق ببرنامج ACP يمثل استراتيجية حاسمة لمعالجة فجوة القدرة على تحمل التكاليف لسكانها. تركز مسودة خطة الفرصة الرقمية الخاصة بالولاية على زيادة الوعي ومساعدة الأسر المؤهلة في عملية التسجيل في ACP.

ولاية يوتا، مثل العديد من الولايات، لديها نسبة كبيرة من سكانها لديهم إمكانية وصول محدودة إلى خدمة الإنترنت بأسعار معقولة. وجد مركز يوتا للنطاق العريض أن ACP هو الأصل الأكثر تأثيرًا في القدرة على تحمل التكاليف والمتاح للمقيمين. تدرك وست فرجينيا ووايومنغ أيضًا أهمية ACP في تحقيق العدالة الرقمية. تهدف ولاية فرجينيا الغربية إلى تسجيل 250,000 ألف أسرة مؤهلة في برنامج ACP بحلول عام 2028، بينما تعمل ولاية وايومنغ على زيادة مشاركة مزودي خدمة الإنترنت في البرنامج وزيادة الوعي بين الأسر المؤهلة.

يوفر ACP حاليًا إمكانية الوصول إلى النطاق العريض بأسعار معقولة لأكثر من 20 مليون أسرة على مستوى البلاد. ومع ذلك، تشير تقديرات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى أن تمويل البرنامج قد ينفد خلال العام المقبل. ردًا على ذلك، حثت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) جيسيكا روزنورسيل و45 عضوًا في الكونجرس من كلا الحزبين القيادة على توسيع تمويل ACP لضمان عدم فقدان ملايين الأمريكيين للوصول إلى النطاق العريض.

لا يزال مستقبل ACP غير مؤكد، لكن الدول تأمل في أن يعالج صناع السياسات الجانب المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف من الفجوة الرقمية وتأمين التمويل للبرنامج. بهدف تحقيق الوصول الشامل إلى النطاق العريض وسد الفجوة الرقمية، تعتمد الدول على دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ لجعل النطاق العريض في متناول السكان ذوي الدخل المنخفض وتزويدهم بفرص التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.

التعاريف:

– العدالة الرقمية: ضمان حصول جميع الأشخاص والمجتمعات على المهارات والتكنولوجيا والقدرات اللازمة للاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي.

– الفجوة الرقمية: الفجوة بين الأفراد والمجتمعات الذين يمكنهم الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك.

مصادر:

– معهد بنتون للنطاق العريض والمجتمع [لم يتم تقديم عنوان URL]

– قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2021 [لم يتم تقديم عنوان URL]

– المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر [لم يتم تقديم عنوان URL]