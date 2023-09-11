وزارة التجارة بولاية واشنطن تمنح 14.5 مليون دولار لتوسيع الوصول إلى الإنترنت

أعلنت وزارة التجارة بولاية واشنطن عن منح بقيمة 14.5 مليون دولار لدعم خدمات الملاحة الرقمية وتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. تهدف هذه المنح إلى توفير الدعم الفني والأجهزة والاشتراكات الفردية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء الولاية.

وفي الوقت الحالي، لا تتوفر لدى ما يقرب من 240,000 ألف أسرة في واشنطن إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، ويفتقر 4٪ من الأسر إلى جهاز كمبيوتر. ستدعم المنح ثلاث منظمات في توفير الموارد للأفراد والمجموعات مثل الباحثين عن عمل، والطلاب، ومتعلمي اللغة الإنجليزية، وعملاء برنامج Medicaid، والأشخاص الذين يعانون من الفقر، وكبار السن.

وستتضمن خدمات الملاح الرقمي الممولة من هذه المنح خطًا ساخنًا لأفراد المجتمع لتحديد مواعيد مع الملاح الرقمي، وتوزيع الأجهزة القادرة على الاتصال بالإنترنت، والتدريب على المهارات الرقمية. سيتم تنفيذ المشاريع بالشراكة مع المنظمات المجتمعية، بما في ذلك المكتبات ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية التي تركز على قضايا التعددية الثقافية والتعليمية.

تم منح المنح للمنظمات التالية:

تحالف الإنصاف في التعليم - 10,223,042 دولارًا شبكة صحة المجتمع في واشنطن - 3,846,000 دولار قبيلة نيسكوالي الهندية - 430,958 دولارًا

سيتعاون تحالف الإنصاف في التعليم مع المنظمات المجتمعية لتوفير التدريب على مهارات القراءة والكتابة الرقمية ومركز اتصال متعدد اللغات. وسوف يقومون أيضًا بتوزيع الأجهزة التي تدعم الإنترنت والهواتف الذكية وغيرها من المعدات. ستقدم شبكة صحة المجتمع في واشنطن دعمًا للملاحة الرقمية من خلال شبكتها من مراكز صحة المجتمع غير الربحية، مما يوفر الرعاية لأكثر من مليون مريض على مستوى الولاية. سيتعاون اتحاد قبيلة Nisqually Indian Tribe مع العديد من المنظمات لتقديم خدمات الملاحة الرقمية، ودروس المهارات الرقمية، وخدمات الإنترنت المخفضة أو المجانية.

تلقت وزارة التجارة 26 طلبًا للحصول على المنح، مما يسلط الضوء على الطلب الكبير على الوصول إلى الإنترنت والتدريب على المهارات الرقمية في الولاية. ستعمل المنظمات المختارة كمضاعفات للقوة، وستكون بمثابة مراكز لتقديم خدمات الملاحة الرقمية من خلال الشراكات مع كيانات المجتمع الأخرى.

هذه هي السنة الثالثة لمنح برنامج Digital Navigator، حيث يستفيد بالفعل أكثر من 213,000 من سكان واشنطن من هذه الخدمات. ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية والتأكد من حصول جميع المقيمين على فرص متساوية للازدهار في مجتمع رقمي.

المصادر: وزارة التجارة بولاية واشنطن