Razorpay تستحوذ على شركة BillMe الناشئة للفواتير الرقمية

استحوذت Razorpay، وهي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، على BillMe، وهي شركة ناشئة للفواتير الرقمية وإشراك العملاء. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات من التعامل بشكل أفضل مع المستهلكين النهائيين. وأعرب شاشانك كومار، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة Razorpay، عن سعادته بشأن عملية الاستحواذ، مشيرًا إلى أنها ستساعد العلامات التجارية للبيع بالتجزئة خارج الإنترنت على النمو بشكل أسرع والوصول إلى حلول الدفع متعددة القنوات. هذا هو الاستحواذ الثامن لشركة Razorpay والأول منذ استحواذها على Ezetap، شركة المدفوعات الرقمية الشاملة، في أغسطس 2022.

شركة House of Brands الناشئة Neso Brands تستحوذ على حصة في Le Petit Lunetier

استحوذت شركة Neso Brands، وهي شركة ناشئة تدعمها شركة Lenskart، على حصة في Le Petit Lunetier، وهي علامة تجارية للنظارات متعددة القنوات ومقرها في باريس. سيتم استخدام الاستثمار البالغ 4 ملايين دولار لتوسيع تواجد Le Petit Lunetier في مجال البيع بالتجزئة في أوروبا وتقديم العلامة التجارية إلى أسواق Lenskart في آسيا والشرق الأوسط. وسينضم بيورن بيرجستروم وبيوش بانسال، المؤسسان المشاركان لشركة Neso Brands والرئيس التنفيذي لمجموعة Lenskart، على التوالي، إلى مجلس إدارة Le Petit Lunetier.

1Bridge تستحوذ على الأصول التقنية لشركة eSamudaay

استحوذت منصة التكنولوجيا الاجتماعية 1Bridge على الأصول التكنولوجية لشركة eSamudaay، وهي شركة ناشئة تعمل على إنشاء شبكات تجارة إلكترونية محلية في المدن الصغيرة. الهدف من هذا الاستحواذ هو جلب رواد الأعمال الريفيين الصغار إلى منصة متكاملة مع الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC). انتقل رافيندر سينغ ماهوري، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في eSamudaay، إلى 1Bridge بصفته المدير التنفيذي للتكنولوجيا الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 1Bridge تمويلًا بقيمة 4 كرور روبية في جولة جسر من C4D Partners ومستثمرين آخرين.

Vertex Ventures تجمع 541 مليون دولار أمريكي في الصندوق الخامس

قامت شركة Vertex Ventures Southeast Asia and India، وهي شركة رأس مال استثماري تدعمها شركة Temasek، بجمع 541 مليون دولار في صندوقها الخامس. يتجاوز الصندوق حجمه المستهدف وهو 450 مليون دولار وهو أكبر بنسبة 80٪ من الصندوق السابق الذي تم جمعه في عام 2019. وقد حققت Vertex Ventures عمليات تخارج ناجحة من شركات مثل Grab وFirstCry وXpressBees. يشتمل الصندوق الجديد على مظروف استثمار مشترك مخصص بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للشراكة مع الصندوق الأم في الشركات الناشئة التي تقودها النساء.

شركة Kale تجمع 30 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق أنظمة مجتمع الشحن

جمعت Kale، وهي منصة لوجستية عالمية SaaS، 30 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة B. سيتم استخدام التمويل لتوسيع نطاق أنظمة مجتمع الشحن الحديثة التابعة لشركة Kale ونشرها في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتهدف المنصة إلى تسهيل التجارة السلسة وغير الورقية عبر الحدود. وفي وقت سابق، جمعت Kale استثمارًا من السلسلة A بقيمة 5 ملايين دولار من Inflexor Ventures في عام 2021.

تجمع شركة Brine Fi مبلغ 16.5 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الأولى

جمعت بورصة العملات المشفرة اللامركزية Brine Fi مبلغ 16.5 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة A. تمت قيادة التمويل بواسطة Pantera Capital ويتضمن مشاركة من Elevation Capital وStarkware وSpartan Group ومستثمرين آخرين. تعالج منصة سجل الطلبات الخاصة بـ Brine Fi أحجامًا شهرية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي ويتم تصنيفها ضمن أفضل 10 منصات DEX على مستوى العالم.

تجمع Pee Safe تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار

جمعت العلامة التجارية Pee Safe للنظافة والعافية 3 ملايين دولار في جولة تمويلية بقيادة Natco Pharma وRainmatter Health. وشاركت Alkemi Growth Capital أيضًا في الجولة. سيتم استخدام الأموال لتسريع جهود التوسع للشركة وترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في قطاع العافية الحميمة.

Wogom تجمع 1.9 مليون دولار من التمويل

قامت Wogom، وهي منصة سحابية للنظام البيئي للتوزيع وبيع التجزئة، بجمع 1.9 مليون دولار من التمويل من مكاتب عائلية ومستثمرين ملائكيين لم يتم الكشف عنهم. سيتم استخدام التمويل لتوسيع السوق والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات.

Swiggy تطلق أكاديمية التعلم الرقمي لشركاء المطاعم

أطلقت منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت Swiggy أكاديمية تعليمية رقمية تسمى Learning Station. تقدم Learning Station المدمجة في تطبيق شريك Swiggy، مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المصممة لدعم شركاء المطاعم في رحلة نموهم. يركز المحتوى على استخدام الأدوات التقنية، والاستفادة من البيانات لنمو الأعمال، وإتقان الجوانب المختلفة لعمليات المطاعم.

حصلت شركة Qure.ai على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لحلول تصوير الصدر بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حصلت شركة Qure.ai، وهي شركة للرعاية الصحية تعمل بالذكاء الاصطناعي، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لحلها للأشعة السينية للصدر المدعم بالذكاء الاصطناعي، qXR. يمكن للحل الآن فرز استرواح الصدر والانصباب الجنبي، وهي نتائج مهمة في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة. تضيف موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) إلى مجموعة Qure.ai الحالية من المنتجات التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA).

مصادر:

– تستحوذ شركة Razorpay على شركة BillMe الناشئة للفواتير الرقمية

- استحوذت شركة Neso Brands المدعومة من شركة Lenskart على حصة في العلامة التجارية للنظارات Petit Lunetier ومقرها باريس في صفقة بقيمة 4 ملايين دولار

- 1Bridge تستحوذ على الأصول التقنية لشركة eSamudaay

- تجمع Vertex Ventures مبلغ 541 مليون دولار أمريكي في الصندوق V لدعم الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا والهند مع التركيز على الشركات التي تقودها النساء

- منصة الخدمات اللوجستية العالمية SaaS Kale تجمع 30 مليون دولار لتوسيع نطاق أنظمة مجتمع الشحن الخاصة بها

– حصل Brine Fi على 16.5 مليون دولار من Pantera Capital وElevation Capital وغيرهما

- تجمع Pee Safe مبلغ 3 ملايين دولار بقيادة Natco Pharma وRainmatter Health

– Wogom تجمع 1.9 مليون دولار في جولة تمويل جديدة

- Swiggy تطلق أكاديمية تعليمية رقمية لشركاء المطاعم

– حصلت شركة Qure.ai على تصريح 510 (ك) من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لحل الأشعة السينية للصدر المدعم بالذكاء الاصطناعي