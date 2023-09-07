مدير لعبة Starfield، تود هوارد، يناقش فوائد حصرية Xbox

في مقابلة حديثة مع بي بي سي، شارك تود هوارد، مدير لعبة Starfield، أفكاره حول حصرية اللعبة على Xbox وكيف ساهمت في جودتها الشاملة. على الرغم من القلق الأولي بشأن قفل 30 إطارًا في الثانية على وحدات تحكم Xbox Series X|S، يعتقد Howard أن التركيز فقط على منصة واحدة سمح لفريق التطوير بإنشاء منتج أفضل.

وفقًا لهوارد، فإن وجود منصة أجهزة واحدة للعمل عليها قد سهّل على الفريق تركيز جهوده وتقديم تجربة محسنة. وقارنها بكيفية أن ربط ألعاب معينة بعلامات تجارية معينة يمكن أن يكون مفيدًا، مستشهدًا بمثال Zelda وNintendo Switch. يمكن أن يعزز هذا الارتباط الإدراك العام للعبة وإمكانية الوصول إليها.

Starfield، أول عنوان IP جديد لشركة Bethesda Game Studios منذ أكثر من 25 عامًا، يواصل تقليد الاستوديو المتمثل في إنشاء عوالم واسعة. وشدد هوارد على أهمية تزويد اللاعبين بالخيارات وإبقائهم منخرطين حتى عندما لا يلعبون بشكل نشط. إنه يعتقد أن قدرة اللعبة على إبقاء اللاعبين يفكرون فيها ويتوقعون بفارغ الصبر جلستهم التالية هي شهادة على جودتها.

بينما تلقت Starfield إشادة كبيرة منذ إطلاقها، لا تزال هناك ألعاب أخرى مثيرة قادمة إلى Xbox Game Pass هذا الشهر، مثل Payday 3. لذا، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى استراحة من استكشاف اتساع الفضاء، فتأكد من إطلاعك العروض الأخرى المتوفرة على المنصة.

مصادر:

- بي بي سي

- استوديوهات بيثيسدا للألعاب

التعاريف:

- حصرية Xbox: تشير إلى توفر لعبة أو محتوى على منصات Xbox فقط وليس على منصات الألعاب الأخرى.

– IP: اختصار للملكية الفكرية، يشير إلى إبداع أو مفهوم فريد محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية.