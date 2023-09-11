يقول تود هوارد إن دعم التعديل لـ Starfield سيصل في عام 2023

أكد مدير اللعبة تود هوارد أن أدوات التعديل الرسمية للعبة Starfield، لعبة تقمص الأدوار الناجحة للغاية في الفضاء المفتوح والتي طورتها Bethesda Game Studios، ستكون متاحة في عام 2023. وفي مقابلة مع المنشور الياباني Famitsu، أعرب هوارد عن أهمية التعديلات في الاستوديو. وأكد للجماهير أنه سيتم تنفيذ دعم التعديل بطريقة مهمة.

تمتلك Bethesda Game Studios تاريخًا في تقديم دعم التعديل لألعابها بعد إصدارها الأولي. على سبيل المثال، تلقت Fallout 4 دعمًا رسميًا للتعديل بعد عام من إطلاقها. أكد هوارد خلال Reddit AMA في نوفمبر 2021 أن Starfield ستتبع نفس النمط، مما يفي بوعد الاستوديو بتوفير الدعم الكامل للتعديل للعبة.

لقد كان مجتمع التعديل جزءًا حيويًا من ألعاب بيثيسدا على مدار العقدين الماضيين، وأعرب هوارد عن تقديره لمساهماتهم. إنه يأمل أن يرى المزيد من المعدّلين يحولون شغفهم إلى مهنة ويعتقد أن دعم التعديل القادم لـ Starfield سيمكن المبدعين من القيام بذلك.

لقد حققت Starfield نجاحًا لا يصدق منذ إصدارها في 6 سبتمبر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox. اجتذبت اللعبة أكثر من ستة ملايين لاعب، مع ذروة تزيد عن 330,000 لاعب متزامن على Steam، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته The Elder Scrolls V: Skyrim. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Starfield متاح من خلال Xbox Game Pass، مما قد يكون ساهم في ارتفاع عدد اللاعبين.

المصدر: فاميتسو، PCGamesN، رديت AMA

التعاريف:

– أدوات التعديل: أدوات برمجية يقدمها مطورو الألعاب وتسمح للمستخدمين بتعديل أو تخصيص جوانب اللعبة، مثل الرسومات وآليات اللعب وواجهة المستخدم.

– دعم التعديل: تنفيذ وإتاحة أدوات التعديل للعبة، مما يمكّن اللاعبين من إنشاء التعديلات ومشاركتها.

– اللاعبون المتزامنون: عدد اللاعبين الذين يلعبون لعبة ما بشكل نشط في نفس الوقت.

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