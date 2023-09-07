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تكنولوجيا

تُبهر Starfield اللاعبين بالفيزياء التفصيلية وتفاعلات الكائنات

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
تُبهر Starfield اللاعبين بالفيزياء التفصيلية وتفاعلات الكائنات

Starfield، لعبة تقمص الأدوار المرتقبة من Bethesda، تأسر اللاعبين باهتمامها بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بالفيزياء وتفاعلات الأشياء. لقد استمتع المعجبون منذ فترة طويلة بتخزين الأشياء المختلفة في ألعاب Bethesda والتفاعل معها، لكن Starfield تنقلها إلى مستوى جديد تمامًا.

أحد الأمثلة البارزة هو مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على موقع Starfield الفرعي، والذي يعرض مركبة فضائية للاعب مليئة بالبطاطس. عندما تفتح الفتحة، تتسرب مئات حبات البطاطس، كل منها تتدحرج في رسوم متحركة سلسة وواقعية. وأذهلت الفيزياء وراء تفاعل هذه الأشياء اللاعبين، حيث عبر الكثيرون عن دهشتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجد لاعب آخر طريقة فريدة لسرقة العناصر الموجودة في اللعبة عن طريق دفعها إلى حاويات وحملها دون إضافتها تقنيًا إلى مخزونه. لقد أظهروا هذه التقنية باستخدام منظم مكتبي لوضع رقائق الائتمان في سلة الغسيل، والتي حملوها بعد ذلك مع آلاف الاعتمادات.

من المحتمل أن يكون هذا الاهتمام بالتفاصيل والفيزياء في الوقت الفعلي أحد أسباب تشغيل Starfield بمعدل 30 إطارًا في الثانية على Xbox Series X/S، مقارنةً بألعاب "الجيل التالي" الأخرى التي تقدم معدلات إطارات أعلى. على الرغم من هذا القيد، يقدر اللاعبون قدرة اللعبة على التعامل مع تفاعلات الكائنات المعقدة دون التعطل أو التنصت، وهي مشكلة شائعة في ألعاب Bethesda السابقة.

على الرغم من أن Starfield قد لا تكون مثالية، إلا أن اللاعبين حريصون على مواصلة استكشاف إمكانيات اللعبة واكتشاف ما يمكنهم فعله في عالمها الغامر.

مصادر:
– ديابلو الرابع – بير بندر بيلد أوف

By غابرييل بوتا

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