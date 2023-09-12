فهم الفيزياء وراء مشبك بطاطس ستارفيلد الفيروسي

في الأسبوع الماضي، انتشر مقطع فيديو للاعب ستارفيلد وهو يقوم بحشو 20,000 ألف حبة بطاطس في قمرة القيادة لسفينته. وفي حين أن جرأة مثل هذا العمل الفذ جذبت الاهتمام، فإن الانبهار الحقيقي يكمن في حقيقة أن كل تلك البطاطس "تتمتع بالفيزياء". ولكن ماذا يعني أن يكون لشيء ما "فيزياء"؟ لماذا يندهش الناس من كومة من البطاطس المتساقطة في لعبة استكشاف الفضاء؟

لفهم هذه الظاهرة، تواصلنا مع العديد من مطوري الألعاب للحصول على معلومات. أوضح نيكيتا لوزانسكي، أحد مطوري Unreal Engine، كيفية حساب التصادمات بين الكائنات في الألعاب. في الأساس، عندما يتصادم جسمان في الحياة الواقعية، تلعب الفيزياء دورها. ومع ذلك، في المساحات الافتراضية، تحتاج أجهزة الكمبيوتر إلى وقت لحساب الخصائص الفيزيائية لكل كائن معني. كلما زاد عدد الكائنات في المزيج، زادت الحاجة إلى الحسابات، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

كما أبرز Luzhanskyi أيضًا أن الألعاب تعمل بمعدل إطارات معين، مثل 60 إطارًا في الثانية (fps). في كل ثانية، يقوم محرك اللعبة بمعالجة البيانات المدخلة، وتطبيقها على عالم اللعبة، وحساب تفاعلات الكائنات، وعرض الصورة على الشاشة. كلما زاد عدد الكائنات، زادت عمليات الفحص التي يحتاجها المحرك لإجراء تفاعلات واقعية. ومع ذلك، فإن تجاوز الحد الأعلى لمعدل الإطارات يمكن أن يتسبب في إبطاء اللعبة، وهو أمر غير مرغوب فيه للاعبين.

يتضمن حساب حركة الكائن في اللعبة استخدام خوارزميات متعددة لحساب الحركات الصغيرة بين العلامات أو الفواصل الزمنية. تؤخذ عوامل مثل التسارع والسرعة والاصطدامات في الاعتبار. يتطلب تحقيق تصادمات واقعية مع مئات أو آلاف الكائنات تعليمات برمجية فعالة وسريعة.

تكمن عبقرية مشبك البطاطس ستارفيلد في حقيقة أنه على الرغم من اصطدام 20,000 ألف حبة بطاطس ببعضها البعض، والأرضية، والباب المتحرك، إلا أنها تتصرف مثل البطاطس الحقيقية. يوضح ليام تارت، الفنان الرئيسي في Unknown Worlds، أنه على الرغم من أن البطاطس قد تبدو ثابتة، إلا أنها في الواقع تحاكي الفيزياء في جميع الأوقات. عادة، عندما تكون الأشياء على مسافة قريبة، تتسبب الاصطدامات في الارتداد والتذبذب، لكن البطاطس الموجودة في المشبك تتحرك بلطف فقط عندما يفتح الباب. تعد إدارة محاكاة أكثر من 20,000 حبة بطاطس دون انخفاض كبير في معدل الإطارات إنجازًا مثيرًا للإعجاب.

تسلط ميغان فوكس، مؤسسة شركة Glass Bottom Games، الضوء أيضًا على التحديات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن هذه المحاكاة. وهي تشرح الفرق بين فيزياء وحدة المعالجة المركزية، التي تعمل على الكمبيوتر، وفيزياء وحدة معالجة الرسومات، التي تعمل على بطاقة الرسومات. في حين أن فيزياء وحدة معالجة الرسومات أكثر ملاءمة لعمليات المحاكاة المستقلة، فإن فيزياء وحدة المعالجة المركزية أفضل لعمليات المحاكاة التفاعلية التي تتضمن تفاعلات اللاعبين. إن حقيقة أن محاكاة البطاطس قد تم تحقيقها باستخدام فيزياء وحدة المعالجة المركزية تضيف إلى الطبيعة المذهلة للمقطع.

في الختام، يعرض مقطع البطاطس الشهير Starfield تعقيدات عمليات المحاكاة الفيزيائية في الألعاب. يمثل العدد الهائل من البطاطس المعنية تحديًا من حيث القوة الحسابية وتحسين الكود. حقيقة أن البطاطس تتصرف مثل البطاطس الحقيقية على الرغم من بيئتها الافتراضية هي ما يجعل هذا المقطع مذهلًا حقًا.

مصادر:

– جون لينيمان من Digital Foundry، كما ورد في المقال المصدر

– نيكيتا لوزانسكي، مطور Unreal Engine في Pingle Studio

- ليام تارت، الفنان الرئيسي في Unknown Worlds

- ميغان فوكس، مؤسسة شركة Glass Bottom Games [مقابلة مع IGN]