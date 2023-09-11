Starfield تسجل رقمًا قياسيًا كأكبر إطلاق لعبة لـ Bethesda

حققت لعبة Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية التي طال انتظارها من Bethesda، دخولًا رائعًا إلى عالم الألعاب. منذ إصدارها في 31 أغسطس، حصدت اللعبة أكثر من 6 ملايين لاعب، مما يجعلها أكبر إطلاق في تاريخ بيثيسدا. تُرجمت شعبيتها إلى أرقام مبيعات أولية مثيرة للإعجاب، حيث سيطرت Starfield على مخططات المبيعات الرقمية والمادية.

على Steam، تحتل اللعبة حاليًا المركز الثاني في مخطط أعلى المبيعات العالمية، خلف البطل القديم، Counter Strike: Global Offensive. على الرغم من أن Starfield لديها حوالي 200,000 لاعب متزامن، مقارنة بمليون لاعب في CS:GO، إلا أنها تجاوزت عدد اللاعبين في ألعاب Bethesda RPG الشهيرة الأخرى مثل Skyrim وFallout 4 وThe Elder Scrolls Online.

لا يقتصر نجاح Starfield على المجال الرقمي. في المملكة المتحدة، حصلت اللعبة على المركز الأول في مخطط المبيعات المادية، متجاوزة عناوين مثل Hogwarts Legacy وMario Kart 8 Deluxe. أشاد كريستوفر درينج، رئيس GamesIndustry.Biz، بإنجاز Starfield وقارن إطلاقه المادي بـ Diablo 4، والذي حقق نجاحًا رقميًا كبيرًا.

على الرغم من أن Starfield متاحة للعب مجانًا لأصحاب أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي من خلال اشتراك Game Pass، إلا أن بعض المعجبين يشترون اللعبة عن طيب خاطر لدعم Bethesda Studios وضمان استمرار نجاحها. وأعرب أحد اللاعبين عن أسباب شراء النسخة الرقمية، مشيرًا إلى أن دعم اللعبة ماليًا سيؤدي إلى المزيد من المحتوى والدعم من المطورين.

وبينما لم تكشف Bethesda عن أرقام المبيعات الرسمية، إلا أن أداء Starfield يشير إلى بداية قوية للعبة. بينما ينتظر مجتمع الألعاب بفارغ الصبر المزيد من التحديثات، يبدو أن Starfield قد رسخت مكانتها بقوة كإصدار ضخم لبيثيسدا.

مصادر:

– مخطط مبيعات Steam العالمي الأعلى

– موضوع GamesIndustry.Biz على تويتر