متوسط ​​وقت الانتهاء من مهمة Starfield الرئيسية

وفقًا لـ How Long To Beat، فإن اللاعب العادي في Starfield، أحدث لعبة لعب الأدوار من Bethesda، يستغرق حوالي 18 ساعة لإكمال المهمة الرئيسية. يعتمد هذا التقدير على عينة متواضعة مكونة من 72 لاعبًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد لا تكون ممثلة بالكامل، حيث من المرجح أن يكون اللاعبون في هذه المجموعة متحمسين ومخلصين بشكل خاص، نظرًا لأن Starfield لا يزال إصدارًا ساخنًا.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان على اللاعبين إكمال المهمة الرئيسية والمهام الجانبية الرئيسية، فسيستغرق الأمر حوالي 49 ساعة. يفترض هذا التقدير أن اللاعبين يشاركون بشكل كامل في استكشاف جميع جوانب اللعبة.

من المهم مراعاة أن هذه الأرقام قابلة للتغيير مع مشاركة المزيد من اللاعبين للنصائح واكتشاف المهام أو الأسرار المخفية داخل اللعبة. عندما يجتمع المجتمع معًا للكشف عن محتوى جديد، قد يزيد متوسط ​​وقت الإكمال وقد ينخفض ​​وقت التشغيل "الإكمالي".

شارك بيت هاينز، رئيس قسم النشر في Bethesda، أنه بالنسبة له شخصيًا، استغرق Starfield حوالي 130 ساعة لإشراكه بشكل كامل. وهذا يسلط الضوء على عمق اللعبة وثرائها بالمحتوى بما يتجاوز مجرد المهمة الرئيسية.

في حين أن Starfield قد تبدو مألوفة لمحبي ألعاب Bethesda السابقة مثل Fallout 4 أو The Elder Scrolls، إلا أن هذه الألفة يمكن أن توفر تجربة مريحة وممتعة. تمامًا مثل وعاء دقيق الشوفان الدافئ، توفر مغامرات Bethesda في العالم المفتوح إحساسًا بالراحة والألفة التي غالبًا ما يجدها اللاعبون جذابة.

في الختام، يُقدر متوسط ​​وقت إكمال مهمة Starfield الرئيسية بحوالي 18 ساعة. ومع ذلك، يمكن للاعبين أن يتوقعوا تجربة لعب أطول إذا كانوا يهدفون إلى إكمال المهمة الرئيسية والمهام الجانبية الرئيسية. مع قيام المزيد من اللاعبين باستكشاف اللعبة ومشاركة تجاربهم، قد يتغير متوسط ​​وقت الانتهاء. على الرغم من أوجه التشابه مع عناوين Bethesda السابقة، تعد Starfield بتقديم تجربة فريدة وجذابة للاعبين.

مصادر:

– كم من الوقت للفوز

– بيت هاينز، رئيس قسم النشر في بيثيسدا

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