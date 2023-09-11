تقدم Starfield من Bethesda Game Studios تجربة قتال مثيرة منعدمة الجاذبية

تلقت Bethesda Game Studios الثناء على آليات القتال في Starfield، حيث أشار النقاد إلى أن أسلحتها تبدو ثقيلة ودقيقة وقوية. تحسن كبير عن أسلحة الريشة الخفيفة في سلسلة Fallout. ومع ذلك، فإن الميزة البارزة هي فرصة مبكرة للعبة للمشاركة في معركة مثيرة بالأسلحة النارية منعدمة الجاذبية والتي تعرض نظام القتال في اللعبة في أفضل حالاته.

[تنبيه حرق الحرق: التفاصيل التالية هي المهمة الجانبية لمحطة المجسط الفضائية في ستارفيلد.]

أثناء متابعة مهمة Mantis في طريقي من Alpha Centauri، اكتشفت نظام نجم Olympus وواجهت محطة فضائية شعاعية تبدو عادية بالقرب من كوكب Nesoi، تسمى The Eye. لكن لم يكن هناك أي رد عندما حاولت التواصل مع المحطة، الأمر الذي أثار المخاوف.

عند صعودي إلى المحطة، وجدت نفسي في ممر فاتن عديم الوزن، لا أرشدني إلا الطائرات النفاثة الموجودة على حقيبتي. عندما نظرت من خلال النوافذ، لاحظت وجود حطام يطفو داخل المحطة الفضائية الفارغة، مما يشير إلى حدوث خطأ ما. وفجأة، ظهر فاصل، مما يشير إلى بدء معركة مكثفة بالأسلحة النارية. اندلعت الفوضى على المستوى أدناه.

تشجع بيئة انعدام الجاذبية على اللعب العدواني، حيث لا يوجد سوى شبكة مزخرفة تفصل اللاعبين عن جحافل الأعداء. يعد استخدام jetpack أمرًا بالغ الأهمية لإغلاق المسافة بسرعة وعزل الخصوم الأفراد. تعتبر القنابل اليدوية والبنادق فعالة في تفريق مجموعة العدو جيدة التنسيق، والتي تستخدم الغطاء ببراعة لصالحها. إن قرب الحدث من غرفة معادلة الضغط يعزز من شدة المواجهة، وحتى رفاق الذكاء الاصطناعي مثل الروبوت فاسكو ينضمون إلى الحدث.

أكثر ما أثار إعجابي هو النظام الفيزيائي الاستثنائي. نجحت Bethesda في تنفيذ تأثيرات Ragdoll المصممة خصيصًا للقتال في حالة انعدام الجاذبية، مما أدى إلى حركة الجثة المذهلة بصريًا والديناميكية التي يمكنها حتى توفير غطاء مؤقت.

في الختام، تقدم محطة Almagest الفضائية فرصة رائعة للعبة المبكرة لتجربة بهجة القتال انعدام الجاذبية في Starfield. إذا لم تكن قد استكشفتها بعد، فتأكد من إحضار أسلحتك المفضلة وإنشاء نقطة حفظ قوية. ستجد نفسك ترغب في إعادة تشغيل هذه المعركة بالأسلحة النارية عدة مرات لتقدير أنظمة القتال في اللعبة بشكل كامل.

تذكر، عند القتال في حالة انعدام الجاذبية، ضع في اعتبارك أن بوابة العدو معطلة.

التعاريف:

- الجاذبية الصفرية: حالة من انعدام الوزن تعاني منها الأشياء والأفراد عندما يخضعون لقوة جاذبية ضئيلة أو معدومة.

– معركة بالأسلحة النارية: مناوشات أو صراع شديد يتضمن استخدام الأسلحة النارية.

– آليات القتال: الأنظمة والقواعد التي تحكم القتال داخل اللعبة، بما في ذلك آليات الأسلحة والحركة والتكتيكات.

مصادر:

– المضلع : https://www.polygon.com/reviews/123

– استوديوهات بيثيسدا للألعاب: https://bethesda.net/