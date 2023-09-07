حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

الحل البديل لأوامر وحدة التحكم في Starfield لمشغلات Xbox

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
الحل البديل لأوامر وحدة التحكم في Starfield لمشغلات Xbox

إذا كنت مالك Xbox Series X أو S وتريد الوصول إلى أوامر وحدة التحكم في Starfield، فقد تشعر بخيبة أمل عندما تعلم أنها متوفرة فقط على إصدار الكمبيوتر الشخصي من اللعبة. ومع ذلك، هناك حل بديل يسمح للاعبي وحدة التحكم بالغش إلى حد ما.

من خلال تنزيل Starfield على الكمبيوتر الشخصي عبر تطبيق Xbox وتشغيل اللعبة باستخدام نفس حساب Microsoft، يمكن لمستخدمي Xbox وXbox Game Pass نقل ملفاتهم المحفوظة من وحدة التحكم إلى الكمبيوتر الشخصي. وهذا يعني أن أي تعديلات أو غش تم تمكينها على إصدار الكمبيوتر الشخصي سيتم نقلها إلى إصدار Xbox عند تشغيلها بعد ذلك.

يستخدم اللاعبون هذا الحل للتغلب على حد الوزن في Starfield، بالإضافة إلى استخدام أوامر وحدة التحكم للحصول على عناصر وموارد إضافية على Xbox. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استخدام أوامر وحدة التحكم على إصدار الكمبيوتر الشخصي سيؤدي إلى تعطيل تقدم الإنجاز. ولحسن الحظ، يوجد بالفعل تعديل متاح على جهاز الكمبيوتر يمنع هذه المشكلة.

Starfield، اللعبة التي طال انتظارها من Bethesda، اجتذبت قاعدة كبيرة من اللاعبين منذ إطلاقها، مع أكثر من مليون لاعب متزامن. لقد استخدم عشاق اللعبة بشكل إبداعي ميزة إنشاء السفن لإعادة إنشاء السفن الشهيرة من الامتيازات الشهيرة مثل Star Wars وSerenity وStar Trek. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف إشارات مخفية لألعاب أخرى، مثل Skyrim.

بينما واجهت Starfield في البداية بعض التصحيحات القاسية والمشكلات الأساسية، إلا أن مراجعة IGN تسلط الضوء على جاذبية اللعبة القوية في "الكم الهائل من مهام لعب الأدوار عالية الجودة والشخصيات غير القابلة للعب المثيرة للاهتمام".

مصادر:

  • IGN: دليل أوامر وحدة التحكم Starfield؛ مراجعة ستارفيلد

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

توفر تحديثات Android في سبتمبر 2023 دعمًا محسّنًا لـ FIDO2 لأرقام التعريف الشخصية

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

تقدم Microsoft الحماية القانونية لمستخدمي خدمات AI Copilot

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

يكشف Android عن تحول العلامة التجارية بهوية متجددة

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

توفر تحديثات Android في سبتمبر 2023 دعمًا محسّنًا لـ FIDO2 لأرقام التعريف الشخصية

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

اكتشاف مستويات مثيرة للقلق من مقاومة المضادات الحيوية لدى جرحى الحرب في أوكرانيا

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

تقدم Microsoft الحماية القانونية لمستخدمي خدمات AI Copilot

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

تقوم المركبة الفضائية المثابرة التابعة لناسا بتوليد الأكسجين على سطح المريخ

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات