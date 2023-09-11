عزز تجربتك الغامرة في Starfield باستخدام هذه الإعدادات

هل سبق لك أن أردت التعمق أكثر في عالم Starfield وجعل اللعبة أكثر غامرة؟ على الرغم من أن اللعبة قد لا تحتوي على عدد كبير من الخيارات داخل اللعبة لتعديلها، إلا أن هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لتحسين تجربتك وجعل المجرة الشاسعة أكثر سحرًا.

أولاً وقبل كل شيء، فكر في تعطيل العلامات العائمة. غالبًا ما يمكن لهذه العلامات أن تصرف انتباهك عن الصور المذهلة التي تقدمها اللعبة. بدلاً من ذلك، اعتمد على لافتات المدينة والسفن للتنقل عبر العالم. سيجعلك هذا تشعر بمزيد من الارتباط بالمناطق المحيطة والتفاعل مع البيئة نفسها. في حين أن بعض أهداف المهام قد يكون من الصعب العثور عليها بدون العلامات، إلا أنه يمكنك الاعتماد على الماسح الضوئي لإرشادك في الاتجاه الصحيح.

بعد ذلك، فكر في إزالة علامة التقاطع. يمكن لهذه النقطة الصغيرة الموجودة في مركز رؤيتك أن تكون مصدر إزعاج وتشتت انتباهك عن اللعب. ومن خلال تعطيلها، تصبح لحظات التصويب من الأسفل أكثر أهمية، مما يزيد من حدة معاركك النارية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التقاط الأشياء الصغيرة قد يكون أكثر صعوبة دون وجود علامة تصويب. إذا كنت تستمتع باللعب في منظور الشخص الثالث، فلن يكون لديك علامة تصويب أيضًا، ولكن يمكنك تنشيط الماسح الضوئي الخاص بك مؤقتًا ليكون بمثابة بديل.

إذا كنت تبحث عن إحساس قوي بالواقعية، فحاول إيقاف تشغيل موسيقى اللعبة. يتيح لك ذلك الانغماس بالكامل في أصوات عالم Starfield، بدءًا من المدن الصاخبة ووصولاً إلى طلقات الرصاص العنيفة. ومن خلال إزالة الموسيقى التصويرية، يمكنك تجربة اللعبة بالكامل في اللحظة الحالية، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية. لاحظ أن الموسيقى الديجيتية، مثل تلك التي يتم تشغيلها عند التقاط قطعة أثرية، ستظل مسموعة.

بالإضافة إلى ذلك، فكر في ضبط كثافة حبيبات الفيلم. في حين أن حبيبات الفيلم تضيف جاذبية جمالية معينة، فإن تعطيلها يمكن أن يوفر صورة أكثر وضوحًا ويجعل السماء ليلاً تبدو أكثر حيوية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن بعض العناصر المرئية قد تبدو مختلفة بدون حبيبات الفيلم، خاصة مع تمكين FSR 2.

قد يكون من المفيد أيضًا إيقاف تشغيل ترجمات الحوار، إلا إذا كان ذلك ضروريًا لأسباب تتعلق بإمكانية الوصول. من خلال الاعتماد فقط على أذنيك لاستيعاب الحوار، يمكنك أن تقدر تمامًا رواية القصص المرئية في Starfield.

هذه الإعدادات هي مجرد بداية لتعزيز تجربتك الغامرة في Starfield. يمكنك أيضًا استكشاف إيقاف تشغيل الخيارات الأخرى، مثل "إظهار معلومات العنصر في HUD"، أو ترك أرقام الضرر معطلة، أو حتى إخفاء درعك عند اللعب بشخصية شخص ثالث. قم بتجربة هذه الإعدادات للعثور على التوازن المثالي لأسلوب اللعب الخاص بك.

مصادر:

لعبة Starfield من شركة Bethesda Softworks