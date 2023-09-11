Starfield يتجاوز سجل اللاعب المتزامن لـ Skyrim على Steam

تستمر لعبة Starfield، لعبة الفضاء المرتقبة من Bethesda، في تحطيم الأرقام القياسية منذ إصدارها. لقد تجاوزت اللعبة الآن ذروة عدد اللاعبين المتزامنين في Skyrim على Steam، حيث وصلت إلى 330,723 لاعبًا في نفس الوقت. يتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي الذي سجلته Skyrim والذي بلغ 287,411 لاعبًا متزامنًا والذي تم تسجيله في عام 2011.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تعتمد فقط على مشغلات Steam، حيث يتوفر Starfield أيضًا على الكمبيوتر الشخصي عبر Game Pass وعلى وحدات تحكم Xbox. أعلن رئيس Xbox Phil Spencer سابقًا أن Starfield قد حصل بالفعل على أكثر من مليون لاعب عبر جميع المنصات في 7 سبتمبر.

في حين أن إطلاق Starfield يعتبر أكبر من أي لعبة Fallout حتى الآن، إلا أنه لا يزال أقل من أرقام اللاعبين المتزامنين التي وصلت إليها Fallout 4 في عام 2015. بلغت Fallout 4 ذروتها عند ما يقرب من 473,000 لاعب متزامن أثناء إصدارها. ومع ذلك، فإن أداء Starfield أفضل بكثير من Fallout 76، التي وصلت إلى 32,982 لاعبًا فقط كحد أقصى في عام 2020.

على الرغم من عدم تجاوز أعداد اللاعبين المتزامنين في ألعاب تقمص الأدوار الشهيرة الأخرى مثل Baldur's Gate 3، فقد حصلت Starfield على المركز الخامس لأكبر لعبة على Steam. وهي موجودة حاليًا خلف PUBG: Battlegrounds وBaldur's Gate 3 وDota 2 وCounter-Strike: Global Offensive.

يوضح نجاح Starfield منذ إطلاقها المستوى العالي من الترقب والاهتمام باللعبة. بينما يواصل اللاعبون استكشاف اتساع المساحة في لعبة تقمص الأدوار الغامرة هذه، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى نجاحها مقارنة بالعناوين الشهيرة الأخرى في المستقبل.

المصادر: تعليقات المطورين، سجلات SteamDB