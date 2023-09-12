ستارفيلد: فرصة ضائعة في استكشاف الفضاء

في لعبة الخيال العلمي Starfield التي طال انتظارها من Bethesda، يجد اللاعبون أنفسهم في تجربة مخيبة للآمال تفشل في الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها. على الرغم من عيوبها العديدة، فإن Starfield ليست كارثة ولكنها فرصة ضائعة لاحتضان محيطها الفريد في الفضاء الخارجي بشكل كامل.

إحدى المشكلات الرئيسية في Starfield هي أنها تسير على أرض مألوفة بدلاً من تقديم شيء مبتكر حقًا. يبدو الأمر وكأنه مزيج من عناوين Bethesda السابقة، Skyrim وFallout، مع إضافة موضوع الفضاء في الأعلى. يعتبر جانب استكشاف الفضاء في اللعبة مجرد فكرة لاحقة، مع قدرات طيران محدودة ونقص في الاكتشافات المثيرة للاهتمام على الكواكب.

على عكس ألعاب استكشاف الفضاء السابقة التي تمزج بين أسطح الفضاء والكوكب بسلاسة، تفصل Starfield بين هذين العنصرين من خلال مشاهد مقطوعة وشاشات تحميل. يقلل اختيار التصميم المقيد هذا من الشعور بالحرية والإثارة التي كان من الممكن أن توفرها اللعبة.

علاوة على ذلك، تعاني المهمات في Starfield من آليات اللعب المملة والمهام المتكررة. نظام الحركة والقتال متواضع، والذكاء الاصطناعي للحلفاء ضعيف بشكل مثير للضحك. في حين أن المهام الجانبية تظهر بعض التنوع وعدم القدرة على التنبؤ، إلا أن الكتابة والتوصيفات العامة تفشل، مما يؤدي إلى حوار عادي وتفاعلات غير مثيرة للاهتمام.

على الرغم من هذه العيوب، فإن ستارفيلد لديه بعض الصفات التعويضية. بيئة اللعبة، بمزيجها الفريد من Ocean's Eleven ورواية Agatha Christie، تخلق خلفية مثيرة للاهتمام. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التفاعل والخيارات المحدودة يجعل هذه اللحظات مملة وغير ملهمة.

بشكل عام، فإن فشل Starfield في الالتزام الكامل بفرضية استكشاف الفضاء وتنفيذها الباهت لطريقة اللعب وسرد القصص يمنعها من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة. في حين أن اللعبة قد لا تزال تروق لمحبي ألعاب Bethesda السابقة، إلا أنها في النهاية لا ترقى إلى مستوى تقديم التجربة المبتكرة والآسرة التي كان الكثيرون يأملون فيها.

مصادر:

- ستارفيلد بيثيسدا: فرصة ضائعة في استكشاف الفضاء