استكشاف المجهول الشاسع: نظرة على ستارفيلد

تهدف لعبة Starfield، لعبة استكشاف الفضاء المرتقبة، إلى التقاط رهبة وعجائب المجهول الواسع. بفضل نطاقها الطموح، تقدم اللعبة عالمًا مليئًا بمفاهيم وقصص وشخصيات وإمكانيات لا حصر لها. ومع ذلك، غالبًا ما يطغى على هذا الشعور بالرهبة تيار مستمر من الضوضاء والمهام التي تسحب اللاعب في اتجاهات مختلفة.

في Starfield، يلعب اللاعبون دور عامل منجم فضائي يختبر شيئًا غير عادي عند ملامسته لجسم غامض. يتم دفعهم بعد ذلك إلى مغامرة ارتياد الفضاء في المستقبل حيث حققت البشرية السفر بسرعة الضوء، وهجرت الأرض، وأنشأت مستعمرات عبر أنظمة نجمية متعددة. كجزء من مجموعة المستكشفين المسماة Constellation، يتم تكليف اللاعبين بالعثور على المزيد من هذه الأشياء الغامضة بينما يستكشفون أيضًا اتساع الكون.

أحد الجوانب الفريدة في طريقة اللعب في Starfield هو أسلوبها في السفر إلى الفضاء. على عكس ألعاب الرحلات الفضائية الأخرى التي تركز على الرحلة، تعمل لعبة Starfield على تكثيف تجربة السفر، مما يسمح للاعبين باختيار الوجهة ببساطة والانتقال بعيدًا على الفور. في حين أن هذا يعمل على تبسيط طريقة اللعب ويضمن ألا يبتعد اللاعبون أبدًا عن أهدافهم، إلا أنه يقلل أيضًا من الإحساس بالحجم والشعور بأنهم مشارك نشط في السفر إلى الفضاء.

بيئة اللعبة، حيث يتم تعريف كل كوكب بواسطة مدينة واحدة أو نقطة اهتمام، تساهم أيضًا في الشعور بالكون الصغير. وفي حين أن هذا يجعل من السهل التنقل والعثور على أهداف المهمة، فإنه يزيل متعة استكشاف الذات والاكتشاف. يبدو أن كل شيء قد تم تسليمه على طبق من ذهب، مما لا يترك مجالًا كبيرًا للاعبين للانغماس في الرحلة والضياع في الفضاء.

على الرغم من هذه القيود، لا تزال Starfield تقدم مهام مقنعة وقصصًا جذابة واختيارات ذات معنى تشكل تجربة اللاعب. إنها مستوحاة من عناوين Bethesda Game Studios السابقة مثل Skyrim و Fallout 4 في أسلوب سرد القصص. ومع ذلك، فإن اللعبة تفتقر إلى وهم الاستكشاف الذاتي والاكتشاف الذي جعل تلك العناوين سحرية للغاية.

في النهاية، ستارفيلد يوفر شرارة رائعة من الإلهام ويقدم لمحة عن إمكانات استكشاف الفضاء. على الرغم من أنها قد تفشل في تقديم إحساس الرهبة والعجب الذي تهدف إليه بشكل كامل، إلا أنه لا يزال بإمكان اللاعبين العثور على المتعة في عالم اللعبة الغني وسرد القصص الغامر.

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