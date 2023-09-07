اكتشف لاعبو Starfield استغلالًا نقديًا لا نهائيًا مشابهًا لـ Skyrim

في غضون أسبوع واحد فقط منذ إصدارها، عثر لاعبو Starfield بالفعل على ثغرة مالية لا حصر لها تحمل تشابهًا مذهلاً مع تلك الموجودة في The Elder Scrolls 5: Skyrim. تفيد تقارير PC Gamer أن YouTuber vNivara قام بتحميل مقطع فيديو يوضح كيف يمكن للاعبين الوصول إلى كمية غير محدودة من الاعتمادات عن طريق اقتحام مخابئ البائعين السرية ونهب عناصرهم ثم بيعها.

يعمل هذا الاستغلال بشكل مشابه لاستغلال أموال Skyrim سيئ السمعة، ولكنه يتضمن السقوط عبر الخريطة بدلاً من العثور على مخبأ مخفي تحت الصخور. سيحتاج اللاعبون إلى الاستعداد من خلال الحصول على نموذج Power Boostpack والوصول إلى المرتبة 2 في مهارة تدريب Boost Pack مسبقًا.

يوفر vNivara دليلاً خطوة بخطوة حول كيفية الوصول إلى صناديق البائعين هذه الموجودة أسفل New Atlantis باستخدام حركات الباركور والقفزات. يؤدي هذا في النهاية إلى السقوط عبر الخريطة، مما يسمح للاعبين بسرقة كل شيء من الصناديق قبل العودة إلى السطح. لإعادة ضبط البائعين وتكرار العملية، يمكن للاعبين الذهاب إلى كوكب آخر، والاستراحة لبعض الوقت، ثم العودة.

من المحتمل أن تكون هذه واحدة من العديد من عمليات الاستغلال التي سيكتشفها اللاعبون، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى العناصر والمزايا التي لا يملكونها عادةً. استغلال آخر يسمح للاعبين بالحصول على بدلة فضاء قوية في وقت مبكر من اللعبة. يوفر دليل Starfield الخاص بـ IGN مزيدًا من المعلومات حول عمليات الاستغلال والغش هذه.

شهدت Starfield إطلاقًا ناجحًا، حتى أنها تصدرت قوائم المبيعات قبل إصدارها رسميًا. كشف رئيس Xbox Phil Spencer أن أكثر من مليون شخص يلعبون اللعبة في وقت واحد. أثارت اللعبة أيضًا اهتمامًا بالأحداث الغريبة، مثل إزالة بيثيسدا لجميع اللابرادور من اللعبة، ومحاولة اللاعبين إعادة إنشاء ستارفيلد على بلاي ستيشن، والعرض غير المتوقع للفيزياء الواقعية التي تتضمن البطاطس.

في مراجعتنا، منحت IGN Starfield درجة 7/10، مشيدة بمهامها الموسعة وآليات القتال اللائقة. على الرغم من مواجهة التحديات المختلفة، يبدو أن محتوى اللعبة الجذاب يجذب اللاعبين.

مصادر:

- PC Gamer

- IGN