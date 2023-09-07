يتظاهر اللاعبون بأن Starfield متوفر على PlayStation 5، على الرغم من التفرد

نبذة عامة

على الرغم من كونه جهاز كمبيوتر شخصي ووحدة تحكم Xbox Series X وS، إلا أن بعض اللاعبين يجدون طرقًا مبتكرة للتظاهر بأن Starfield متاح على PlayStation 5 (PS5). بدءًا من استخدام وحدات تحكم PS5 DualSense وحتى تخصيص وحدات التحكم وحتى التعديل في مقدمة PlayStation Studios، يجد هؤلاء اللاعبون طرقًا لدمج وحدة التحكم المفضلة لديهم مع أحدث إصدار من Bethesda.

شكك أحد مستخدمي موقع Redditor في إعلان على فيسبوك يُظهر لاعبًا يستخدم وحدة تحكم PS5 للعب Starfield، ليكتشف أن المعجبين كانوا يخططون لفعل الشيء نفسه مع إصدار الكمبيوتر الشخصي. على الرغم من أن وحدة تحكم PS5 متوافقة مع ألعاب الكمبيوتر، فمن المهم ملاحظة أن Starfield غير متوفر رسميًا على PS5.

ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع بعض اللاعبين من تطوير مخيلتهم إلى أبعد من ذلك. قام أحد مستخدمي Reddit، Blarzek، بتعديل جهاز PS5 ووحدة التحكم الخاصة به ليشبه إصدار Starfield الخاص. تبدو وحدة التحكم DualSense المخصصة وكأنها إصدار PlayStation رسمي من لوحة ألعاب Xbox ذات الإصدار المحدود، في حين تم تخصيص وحدة التحكم نفسها بالكامل لتتناسب.

لتعزيز الوهم بوجود Starfield على PS5، قام لاعبو الكمبيوتر الشخصي بإنشاء تعديلات تقدم مقدمة PlayStation Studios في اللعبة واستبدال مطالبات زر Xbox بأزرار PlayStation. على الرغم من أن هذه التعديلات قد تكون على الجانب الأكثر ذكاءً، إلا أنها تسمح للاعبين بدمج عناصر وحدة التحكم المفضلة لديهم في اللعبة.

تجدر الإشارة إلى أن Starfield تلقت سيلًا من التعديلات حتى قبل إطلاقها رسميًا، حيث قام اللاعبون بالفعل بمعالجة المشكلات وإضافة ميزات جديدة. تهدف بعض التعديلات إلى تحسين نظام واجهة مستخدم مخزون اللعبة، بينما يقدم البعض الآخر دعم DLSS وشريط تمرير FOV. ومع ذلك، أثار إدخال التعديلات المدفوعة جدلاً بين اللاعبين.

في النهاية، على الرغم من حصرية Starfield، يجد اللاعبون طرقًا لدمج وحدة التحكم المفضلة لديهم في اللعبة وجعلها تبدو وكأنها متوفرة على PS5، حتى لو كان ذلك في مخيلتهم فقط.

التعاريف:

DualSense – وحدة التحكم اللاسلكية لوحدة تحكم PlayStation 5

التعديلات – التعديلات التي يجريها اللاعبون لتغيير جوانب اللعبة أو تحسينها

DLSS - أخذ عينات فائقة للتعلم العميق، وهي تقنية تستخدم لترقية الصور في الوقت الفعلي للحصول على أداء رسومي أفضل

FOV – مجال الرؤية، وهو مدى عالم اللعبة الذي يمكن ملاحظته والذي يتم رؤيته على الشاشة في أي لحظة

واجهة المستخدم – واجهة المستخدم، العرض المرئي الذي يتفاعل اللاعبون من خلاله مع اللعبة

مصادر:

– بلارزيك على رديت

- Chachinito على Nexus Mods

– مراجعة IGN بواسطة رايان دينسديل