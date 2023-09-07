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يقوم Starfield Player ببناء Halo Pelican مع شركة بناء السفن

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
يقوم Starfield Player ببناء Halo Pelican مع شركة بناء السفن

Starfield، لعبة تقمص الأدوار الجديدة من Bethesda، تقدم للاعبين مجموعة واسعة من الأدوات والميكانيكا للاستكشاف، بما في ذلك صانع السفن في اللعبة. لم يضيع المجتمع أي وقت في إظهار قدراته الإبداعية، حيث نجح أحد اللاعبين في إعادة إنشاء بجع UNSC الشهير من Halo.

Starfield هو عنوان خيال علمي يقدم للاعبين أكثر من 1,000 كوكب قابل للاستكشاف وأشجار المهارات المعقدة والمواقع المخفية وغير ذلك الكثير. إحدى الميزات الفريدة للعبة هي القدرة على قيادة وتخصيص سفن الفضاء، والتي لا تُستخدم فقط للقتال في الفضاء ولكنها أيضًا بمثابة منزل للرفاق. مع صانع السفن، يمكن للاعبين تعديل الأجزاء الفردية وإضافة وحدات جديدة لإنشاء سفنهم الفريدة.

من خلال الاستفادة من هذه الأداة المرنة، قام مستخدم Reddit يُدعى "SteamingHotDataDump" بمشاركة صور للبجع الخاص به في Starfield، بالإضافة إلى دليل من 16 خطوة حول كيفية إعادة إنشائه. والنتيجة النهائية هي نسخة طبق الأصل شبه متطابقة من Pelican من Halo، مكتملة بلوحة الألوان الخضراء المميزة.

اكتسب المنشور شعبية بسرعة، حيث أشاد زملاؤه من اللاعبين باهتمام منشئ المحتوى بالتفاصيل وقدموا تعليمات خطوة بخطوة. يتوقع المجتمع بفارغ الصبر المزيد من الإبداعات المثيرة للإعجاب حيث يواصل اللاعبون حول العالم استكشاف الإمكانيات في Starfield.

بالنسبة لأولئك المهتمين ببناء البجع الخاص بهم، يجدر بهم التحقق من التعليمات التفصيلية المقدمة من 'SteamingHotDataDump'. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من البقاء على اطلاع دائم بـ Starfield من خلال استكشاف أفضل المهارات لفتحها والتعرف على الأشياء التي لا تخبرك بها اللعبة.

يمكن العثور على المقال المصدر من آريان سينغ على [المصدر].

By روبرت أندرو

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