كيفية إنشاء أسماء Starfield الإبداعية باستخدام Chat GPT وأداتين أخريين

أعرب العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم بسبب عدم توفر أسماء Starfield في منشئ شخصيات اللعبة. في حين أن اللاعبين لديهم خيار التعامل مع المعلمات المختلفة لبطلهم، فإن اختيار الاسم لا يقدم قائمة محددة للاختيار من بينها. على الرغم من أنها ليست مشكلة خطيرة، إلا أنه كان من المفيد أن يكون لديك قائمة محددة مسبقًا تتوافق مع تقاليد اللعبة.

لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات المتاحة للمساعدة في إنشاء أسماء Starfield الإبداعية. إحدى هذه الأدوات هي ChatGPT، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن ChatGPT قد لا يكون مصممًا خصيصًا لإنشاء أسماء Starfield، إلا أنه يظل مصدرًا قيمًا. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى موقع Chat GPT واستخدام المطالبة "أحتاج إلى أسماء شخصيات للعبة خيال علمي. شخصيتي هي [أدخل الخلفية المختارة هنا] مع [أدخل أي سمات اخترتها هنا]." في غضون ثواني، سيزودك ChatGPT بقائمة من الأسماء التي تم إنشاؤها.

أداة أخرى مفيدة هي Reedsy، وهو موقع ويب يقدم خدمات للمؤلفين الذين يقومون بالنشر الذاتي. يقدم Reedsy أداة إنشاء أسماء الشخصيات التي تتضمن أكثر من مليون خيار في فئات مثل اللغة والعصور الوسطى والآلهة والخيال والنموذج الأصلي. يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد الفئة المفضلة لديهم والاختيار بين خيارات عشوائية وذكر وأنثى لإنشاء قائمة بالأسماء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Reedsy المعنى وراء كل اسم.

يعد Donjon مصدرًا ممتازًا آخر لإنشاء أسماء Starfield. يقدم هذا الموقع أكثر من 12 فئة، تتراوح من الخيارات الكلاسيكية إلى الخيارات المبتكرة مثل Alien RPGs وWeird Fiction. ومن خلال تحديد الفئة المطلوبة، يمكن للمستخدمين تخصيص المعلمات مثل الجنس والإعدادات لإنشاء قائمة بالأسماء المناسبة. يشتمل Donjon أيضًا على قسم Markov الرائع حيث يمكن للمستخدمين إدخال قائمة الأفكار الخاصة بهم لتوليد نتائج عشوائية.

في الختام، على الرغم من أن Starfield قد تفتقر إلى خيارات الأسماء المحددة مسبقًا في منشئ الشخصيات الخاص بها، إلا أن هناك العديد من الأدوات المتاحة لمساعدة اللاعبين على إنشاء أسماء إبداعية ومناسبة لمغامرتهم. توفر كل من ChatGPT وReedsy وDonjon طرقًا فريدة لإنشاء الأسماء ويمكن أن تكون موارد قيمة للاعبين الذين يبحثون عن الإلهام.

مصادر:

– ChatGPT بواسطة OpenAI

– ريدسي

- دون جون