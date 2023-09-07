يكشف Starfield Mod عن مساحات كوكبية مستمرة

كشف التعديل الذي أنشأه Draspian للعبة القادمة Starfield عن اكتشاف رائع حول بنية كواكب اللعبة. من خلال تعطيل الحدود غير المرئية التي تفصل بين مربعات الخريطة، كشف دراسبيان أن خرائط الكواكب هي في الواقع مساحات متواصلة تنضم معًا. ومع ذلك، فإن هذا الاستكشاف غير التقليدي لشفرة ستارفيلد جاء مصحوبًا بمجموعة التحديات الخاصة به.

قام دراسبيان بتوثيق رحلتهم الاستكشافية من خريطة نائية إلى مدينة نيو أتلانتس في جيميسون. أظهرت لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو محاولة اللعبة لإظهار المدينة عندما تم تجاوز الجدار غير المرئي. ومع ذلك، فقد سلطت هذه التجربة الضوء أيضًا على مواطن الخلل الغريبة في التضاريس وتعطل سطح المكتب. ومن الواضح أن ستارفيلد لم يكن مصممًا للتعامل مع مثل هذا الاستكشاف.

علاوة على ذلك، أكدت جهود Draspian أنه بينما يلعب الجيل الإجرائي دورًا مهمًا في جغرافية اللعبة القاحلة، فإن بعض مربعات الخرائط النائية متطابقة لجميع اللاعبين. يشير هذا إلى أن كواكب اللعبة ضخمة حقًا من حيث الحجم.

تضمنت عملية Draspian عدة خطوات أساسية. أولاً، تم الحفاظ على الحدود غير المرئية سليمة لإثبات أن المسافة المقطوعة كانت حقيقية. بعد ذلك، من خلال الوصول إلى الخريطة ومراقبة علامات المهمة، أصبح من الواضح أنها امتدت إلى ما هو أبعد من الأرض المتاحة باتجاه نيو أتلانتس. وفي محاولة أخرى، مع تعطيل الحدود، تعطلت اللعبة أثناء تحميل مربع الخريطة التالي. أصبحت أحياء المدينة والمدينة نفسها أكثر تفصيلاً تدريجيًا قبل حدوث التجميد. وأخيرًا، عرض دراسبيان الرحلة في الاتجاه المعاكس، مسلطًا الضوء على شكل البحيرة البعيدة التي يمكن رؤيتها من بلاط نيو أتلانتس.

طرحت المناقشات حول موضوع Nexus Mod المحيط بنتائج Draspian فكرة أن القيود والتعقيدات التي تمت ملاحظتها قد تكون مرتبطة بأخطاء الفاصلة العائمة في محرك اللعبة. من المحتمل أن يعالج مفهوم الأصل العائم، الذي يعوض جميع كائنات العالم بالتمركز حول اللاعب، هذه المشكلات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاكتشاف يستحضر ذكريات خطأ Far Lands في لعبة Minecraft، حيث أصبحت جغرافية اللعبة غير مستقرة ومشوهة بشكل متزايد بسبب أخطاء النقطة العائمة حيث غامر اللاعبون بعيدًا عن نقطة النشر. في حين أن الآثار المترتبة على Starfield لا تزال غير واضحة، فإن مفهوم الفضاء الكوكبي المستمر هذا يضيف طبقة أخرى من التشويق إلى لعبة Bethesda المرتقبة.

مصادر:

- مورجان بارك من PCGamer

– مشاركة Draspian على Nexus Mods