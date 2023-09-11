تعاون Bethesda مع AMD يفيد وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية AMD

في الآونة الأخيرة، حظيت شراكة Bethesda مع AMD للعبتها القادمة Starfield باهتمام كبير بين لاعبي الكمبيوتر الشخصي. وفقًا لتحليل مفصل أجرته شركة Digital Foundry، يبدو أن Starfield قد تم تحسينه لتقديم أداء أفضل على وحدات معالجة الرسوميات ووحدات المعالجة المركزية من AMD مقارنة بنظيراتها من Intel وNvidia.

AMD هي الشريك الحصري للكمبيوتر الشخصي لشركة Starfield، وقد عملت بشكل وثيق مع مهندسي Bethesda لتحسين اللعبة لتناسب أجهزة AMD. وقد أدى هذا التعاون إلى تحسين الأداء على أنظمة AMD. على سبيل المثال، وجدت Digital Foundry أنه مع الجيل السابق من AMD Radeon RX 6800 XT المقترن بمعالج Intel Core i9-12900K، تعمل اللعبة بشكل أسرع بنسبة 46٪ تقريبًا مقارنة بالجيل السابق من Nvidia RTX 3080 على نفس النظام.

في حين أن متوسط ​​معدلات الإطارات أقل مع RTX 3080، فإن أوقات الإطارات تعاني أيضًا من الارتفاع المنتظم. يبدو أن إعداد جودة الظل الفائق قد يكون السبب وراء هذه المشكلة. قد يؤدي تغيير هذا الإعداد إلى تحسين الأداء، خاصة على وحدات معالجة الرسوميات القديمة من Nvidia.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف Digital Foundry بعض الحالات الشاذة الغريبة في الأداء مع وحدات المعالجة المركزية Intel. يؤدي تمكين تقنية Hyperthreading على شرائح Intel في الواقع إلى متوسط ​​معدلات إطارات أسوأ مقارنةً بوقت إيقاف تشغيلها. من ناحية أخرى، لا يؤثر إيقاف تشغيل SMT على وحدات المعالجة المركزية AMD على معدلات الإطارات بقدر كبير ولكنه يتسبب في عدم تناسق أوقات الإطارات.

بشكل عام، خلصت شركة Digital Foundry إلى أن Starfield يبدو مُحسّنًا لأنظمة AMD ولكن ليس كثيرًا لأنظمة Intel وNvidia. ويقترحون أن تعمل Bethesda على تحسين اللعبة بشكل أفضل لهذه المنصات، ويجب على Intel وNvidia إصدار برامج تشغيل محدثة بمرور الوقت.

أثيرت مخاوف من قبل لاعبي الكمبيوتر الشخصي الذين كانوا يتوقعون أن تؤدي اللعبة أداءً جيدًا على أنظمة Nvidia وIntel الخاصة بهم. ذكر مدير Bethesda، Todd Howard، في مقابلة أن اللعبة تم تحسينها لأجهزة الكمبيوتر وتدفع حدود التكنولوجيا. ومع ذلك، يأمل بعض اللاعبين أن تؤدي التحديثات المستقبلية وإصدارات برامج التشغيل إلى تحسين أداء اللعبة على الأنظمة غير التابعة لشركة AMD.

المصدر: The Verge