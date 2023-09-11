Starfield ستحصل على دعم التعديل الرسمي في عام 2024

وفقًا لتود هوارد، رئيس التطوير في Bethesda، ستتلقى Starfield دعمًا رسميًا للتعديل في عام 2024. وبينما لم يتم تحديد تاريخ إصدار محدد، ألمح هوارد إلى أنه من المحتمل أن يتم تنفيذ دعم التعديل من خلال Creation Kit، والتي تم استخدامها مسبقًا لـ Fallout. 4 و مخطوطات الشيخ 5: Skyrim.

يسمح دعم التعديل للاعبين بتعديل اللعبة وتخصيصها، وتوسيع إمكانياتها. ذكر هوارد، "بمجرد دعم التعديلات، ستتمكن من فعل أي شيء تقريبًا، تمامًا كما في ألعابنا السابقة. سيكون دعم التعديل متاحًا في العام المقبل، ونحن نحب التعديلات أيضًا، لذا سنبذل قصارى جهدنا.

قدمت مجموعة Creation Kits لـ Fallout 4 وSkyrim للاعبين نفس الأدوات التي استخدمتها Bethesda لإنشاء الألعاب. سمح هذا بتطوير تعديلات أكثر تقدمًا بسهولة أكبر. من المنطقي أن نفترض أن إصدار Starfield من Creation Kit سيتم إصداره بعد عام من إطلاق اللعبة، على غرار الجداول الزمنية لإصدار سابقاتها.

على الرغم من عدم وجود دعم رسمي للتعديل، فقد أنشأ اللاعبون بالفعل مجموعة متنوعة من التعديلات لـ Starfield. تتراوح هذه من الإبداعات الغريبة وغير التقليدية إلى الإضافات العملية أكثر، مثل دعم DLSS وشريط تمرير مجال العرض. حتى أن اللاعبين طوروا نموذجًا لمعالجة ما أشار إليه IGN بنظام إدارة المخزون "السيئ بشكل صادم".

على الرغم من أن تثبيت التعديلات غير الرسمية قد يؤدي إلى تعطيل الإنجازات في اللعبة، فقد وجد المعدلون المخصصون طرقًا للتغلب على هذا القيد. لقد أجروا تعديلات لاستعادة القدرة على تحقيق الإنجازات حتى مع تثبيت التعديلات.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت التعديلات على Starfield والجوانب الأخرى للعبة، يقدم موقع IGN دليل Starfield الشامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعجبين استكشاف بضائع Starfield الجديدة المتوفرة في متجر IGN.

في مراجعة IGN، حصلت Starfield على تقييم 7/10، مع الثناء على مهام لعب الأدوار الموسعة والقتال الممتع. على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن جاذبية اللعبة لا تزال قوية.

التعاريف:

- دعم التعديل: ميزة تتيح للاعبين تعديل اللعبة وتخصيصها عن طريق إضافة عناصر أو تغييرها.

- Creation Kit: مجموعة من الأدوات المقدمة من Bethesda والتي تمكن اللاعبين من تطوير التعديلات باستخدام الأصول والميزات من اللعبة.

مصادر:

– فاميتسو (ترجمة IGN)

- IGN