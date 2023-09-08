يؤكد تود هوارد أن دعم Starfield Mod سيأتي العام المقبل

Starfield، اللعبة المرتقبة من Bethesda، تثير إعجاب المعجبين بإمكانية دعم التعديل. في مقابلة حديثة مع المنشور الياباني Famitsu، كشف مدير لعبة Starfield، Todd Howard، أن دعم التعديل سيكون متاحًا للعبة العام المقبل.

أعرب هوارد عن حبه للإمكانيات الإبداعية التي توفرها التعديلات وأكد للجماهير أنه سيكون لديهم خيار تعديل اللعبة على نطاق واسع. في حين أن التفاصيل الدقيقة لدعم التعديل لا تزال غير معروفة، يمكن للمعجبين توقع القدرة على إنشاء مهام ومخلوقات وحتى كواكب مخصصة في Starfield.

تتوافق هذه الأخبار مع التصريحات السابقة التي أدلى بها بيت هاينز، رئيس قسم النشر في Bethesda، والذي أكد أن دعم التعديل سيأتي إلى Starfield. على الرغم من أن اللعبة لن يتم إطلاقها بدعم التعديل، إلا أنه سيتم إضافتها في وقت لاحق. أكد Hines للاعبين أن التعديلات ستكون متاحة لكل من منصات الكمبيوتر الشخصي و Xbox.

في حين أن التأخير في دعم التعديلات قد يكون بسبب حاجة اللعبة إلى استيعاب التعديلات على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox، إلا أن Bethesda لديها خبرة سابقة في تعديل وحدات التحكم من خلال Creation Suite. وهذا من شأنه أن يخفف من أي مخاوف بشأن جدوى التعديل على منصات متعددة.

لقد كان دعم التعديل دائمًا ميزة أساسية في ألعاب Bethesda، حيث تتلقى عناوين مثل Skyrim وFallout مجتمعات تعديل واسعة النطاق. ومن المتوقع أن تتبع Starfield خطاهم وتوفر ملعبًا مثيرًا للمعدلين لإطلاق العنان لإبداعهم.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر إصدار Starfield، فإن احتمالية التعديل تزيد من الإثارة. ومع إطلاق اللعبة في العام المقبل، سيتعين على اللاعبين التحلي بالصبر قبل أن يتمكنوا من البدء في إنشاء تجاربهم الفريدة في مساحات شاسعة من الفضاء.

مصادر:

– مقابلة فاميتسو مع تود هوارد

– تصريحات بيت هاينز