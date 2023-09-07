يقوم محبو Starfield بإعادة إنشاء سفن الفضاء الشهيرة بتفاصيل مذهلة

لقد استحوذت لعبة Starfield، التي تم إصدارها مؤخرًا، على خيال المعجبين الذين اغتنموا الفرصة خلال فترة الوصول المبكر لإعادة إنشاء سفن الفضاء الشهيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو الأخرى. تُظهر هذه الإبداعات اهتمامًا ملحوظًا بالتفاصيل وتظل وفية لتصميماتها الأصلية، على الرغم من الوقت القصير نسبيًا منذ إطلاق اللعبة.

واحدة من أبرز الألعاب الترفيهية هي لعبة Millennium Falcon من Star Wars، والتي سرعان ما أصبحت بناءًا شائعًا في Starfield. كما قام البناؤون أيضًا بصنع نسخهم الفريدة من السفينة الشهيرة، مما يوضح تنوع آليات بناء اللعبة.

ومع ذلك، حرب النجوم ليس الامتياز الوحيد الذي يتلقى الحب من مشجعي Starfield. قام اللاعبون ببناء سفينة فضاء دقيقة بشكل مثير للإعجاب من الدرجة القنصلية، وأشادوا بها باعتبارها سفينتهم "المفضلة على الإطلاق" من عالم Star Wars. لإضفاء الحيوية على هذا الإبداع، كان على أحد اللاعبين الحصول على قطع مختلفة من مواقع مختلفة في عالم اللعبة، باستخدام تقنيات ذكية مثل خلل الهياكل معًا بسبب القيود في نظام بناء اللعبة.

بالإضافة إلى حرب النجوم، حول المشجعون انتباههم إلى ألعاب أوبرا الفضاء الأخرى. تمت إعادة إنشاء Normandy SF-2 من سلسلة Mass Effect بأمانة، مما يُظهر تفاني هؤلاء البناة في عوالم متنوعة.

علاوة على ذلك، فقد وجدت المركبات العسكرية المحبوبة من سلسلة Halo طريقها إلى Starfield. لم يقم Redditor SteamingHotDataDump ببناء UNSC Pelican فحسب، بل قام أيضًا بمشاركة دليل شامل حول كيفية تكرار السفينة، مع استكمال الرسوم البيانية خطوة بخطوة التي تذكرنا بتعليمات Lego أو Ikea.

حتى عروض الأطفال حظيت بتقدير في مجتمع بناء ستارفيلد. قام أحد اللاعبين بإعادة إنشاء حافلة المدرسة السحرية، وينتظر بفارغ الصبر الفرصة لإضافة بندر المؤذي من فوتثرما.

وأخيرًا، من بين النسخ المتماثلة المثيرة للإعجاب، يبرز إبداع فريد: نقانق لامعة تطير برشاقة عبر النجوم. على الرغم من أنها ليست إشارة إلى أي امتياز موجود، إلا أنها تجسد الإبداع والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها Starfield للاعبيها.

في هذه المرحلة المبكرة من إصدار Starfield، تُظهر سفن الفضاء المبنية بالمروحة شغف المجتمع وإبداعه. مع مرور الوقت، من المؤكد أن مجموعة الإبداعات الرائعة ستتوسع، حيث يواصل اللاعبون استكشاف عالم ستارفيلد الواسع.

التعاريف:

- ميلينيوم فالكون: سفينة فضاء مميزة من سلسلة أفلام حرب النجوم، يقودها هان سولو وتشوباكا.

- طراد الفضاء من الدرجة القنصلية: نموذج سفينة استخدمته جمهورية المجرة في سلسلة حرب النجوم.

– نورماندي SF-2: سفينة الفضاء الشهيرة من سلسلة ألعاب الفيديو Mass Effect.

- UNSC Pelican: سفينة عسكرية متعددة الاستخدامات ظهرت بشكل بارز في سلسلة Halo.

- حافلة المدرسة السحرية: حافلة مدرسية خيالية متغيرة الشكل من برنامج الرسوم المتحركة التلفزيوني للأطفال "حافلة المدرسة السحرية".

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