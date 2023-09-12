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النقص غير الواقعي للكلاب في ستارفيلد: المعجبون يريدون أصدقاءهم ذوي الفراء

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
النقص غير الواقعي للكلاب في ستارفيلد: المعجبون يريدون أصدقاءهم ذوي الفراء

Starfield، أحدث لعبة ناجحة من Bethesda، نالت الثناء والنقد على حد سواء. ومع ذلك، فإن أحد الجوانب التي يجدها عشاق اللعبة محيرة هو غياب الكلاب. أعرب مستخدم Reddit u/Hbimajorv عن عدم رضاه، مدعيًا أن عدم وجود الكلاب هو الجزء الأكثر غير واقعي في Starfield.

وفقًا لوصف العنصر الموجود في اللعبة، يقال إن سلالات معينة من الكلاب قد انقرضت. وقد دفع هذا التفسير المعجبين إلى التكهن بأن جميع القطط والكلاب قد لقيت نفس المصير. يجادل u/Hbimajorv بأن هذا غير واقعي لأن البشر بذلوا دائمًا جهودًا كبيرة لحماية حيواناتهم الأليفة ورعايتها، حتى في الظروف الصعبة.

اتفق المعجبون في التعليقات مع u/Hbimajorv، مشيرين إلى أن غياب الحيوانات الأليفة أفسد الانغماس بالنسبة لهم. ويعتقدون أنه كان ينبغي أن تتاح للاعبين فرصة إنقاذ الكلاب من الانقراض، نظرًا للرابطة القوية بين البشر ورفاقهم ذوي الأرجل الأربعة.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن نقص الكلاب يمثل مصدر قلق كبير، إلا أن بعض المعجبين لاحظوا أيضًا غياب القطط في ستارفيلد. أدت المواد التسويقية المبكرة التي تظهر القطط إلى التكهنات بأنها ربما تم حذفها من اللعبة بالكامل.

وفي الختام فإن غياب الكلاب في ستارفيلد يشكل نقطة خلاف بين الجماهير. ويعتبره الكثيرون غير واقعي، نظرا للعلاقة بين البشر وحيواناتهم الأليفة. في حين أن اللعبة تقدم تفسيرًا لغيابهم، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تلبية رغبة المشجعين في وجود أصدقائهم ذوي الفراء إلى جانبهم في الكون الافتراضي.

مصادر: رديت، بيثيسدا.

By فيكي ستافروبولو

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