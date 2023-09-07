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Starfield تحقق أكثر من مليون لاعب متزامن في يوم الإصدار

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
Starfield تحقق أكثر من مليون لاعب متزامن في يوم الإصدار

حققت لعبة Starfield، لعبة استكشاف الفضاء المرتقبة من Bethesda Studios، إنجازًا مثيرًا للإعجاب بتجاوز مليون لاعب متزامن عبر جميع المنصات في اليوم الأول لإصدارها الكامل. تمت مشاركة هذه الأخبار من قبل رئيس Xbox Phil Spencer، الذي أعرب عن امتنانه للاعبين لمساعدتهم في الوصول إلى هذا الإنجاز.

قبل الإصدار الكامل، عرضت Starfield بالفعل أرقامًا واعدة خلال فترة الوصول المبكر لمشتري الإصدار المميز. في غضون يوم واحد من الإصدار، وصلت اللعبة إلى ذروة متزامنة بلغت 234,502 لاعبًا على Steam. مع الإصدار الكامل، ارتفع هذا العدد إلى 269,177، مما يشير إلى أن غالبية اللاعبين موجودون الآن على وحدات تحكم Xbox.

في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Starfield قد سجل رقمًا قياسيًا لذروة اللاعبين المتزامنين على Xbox، سواء كان ذلك على Game Pass أو غير ذلك، فقد أعربت Microsoft عن رضاها عن النتيجة الحالية. وتعترف الشركة بنجاح اللعبة وشعبيتها بين اللاعبين.

وعلى صعيد الأداء الفني فقد قام موقع Digital Foundry وهو مصدر حسن السمعة بمراجعة اللعبة وأشاد باستقرارها. على الرغم من تشغيلها بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وهو ما قد يعتبره البعض منخفضًا، إلا أن اللعبة تحافظ على أداء ثابت وثابت، وهو أمر يستحق الثناء.

بالنسبة لأولئك الذين يغامرون في اتساع الفضاء، تتوفر جولة Starfield لتوجيه اللاعبين خلال استكشافهم وتقديم مساعدة إضافية.

مصادر:
- رئيس إكس بوكس ​​فيل سبنسر
– ستيم دي بي
- المسبك الرقمي

By فيكي ستافروبولو

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