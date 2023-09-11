فهم نظام المهارات في ستارفيلد: دليل

تشتمل لعبة Starfield، لعبة تقمص الأدوار المرتقبة من Bethesda، على نظام مهارات مدفوع بشكل أساسي بالإحصائيات والصدفة. على عكس ألعاب Bethesda السابقة، حيث كان التقدم في المهارة يعتمد على أداء الإجراءات المرتبطة، يتطلب Starfield من اللاعبين شراء مهارات محددة باستخدام نقاط المهارة قبل أن يتمكنوا من التحسن في تلك المجالات.

بدءًا من عملية إنشاء الشخصية، يمكن للاعبين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خلفيات السيرة الذاتية التي تقدم مجموعات مختلفة من المهارات. يتم فتح هذه المهارات باستخدام نقاط المهارة المكتسبة عند رفع المستوى. تحتوي كل مهارة على أربع مراتب، ويتطلب التقدم إلى مراتب أعلى إكمال تحديات محددة تتعلق بتلك المهارة.

من المهم ملاحظة أنه لا يمكن فتح بعض التحديات إلا بعد شراء المهارة المرتبطة بها. وهذا يعني أن اللاعبين قد يجدون أنفسهم يؤدون أنشطة دون إحراز تقدم في مجالات مهارات معينة. لتحسين اللعب وتطوير المهارات، يوصى باختيار الخلفية والمهارات التي تتوافق مع أسلوب اللعب الذي تريده.

هناك العديد من المهارات الأساسية التي يجب التفكير في اكتسابها مبكرًا في Starfield. وتشمل هذه رفع الأثقال، مما يزيد من القدرة الاستيعابية؛ العافية، التي تمنح المزيد من الصحة؛ التجارة، التي تعمل على تحسين أسعار البيع والشراء؛ الإقناع، مما يزيد من فرص إقناع الشخصيات غير القابلة للعب؛ الكسح، مما يعزز اكتشاف العناصر؛ المقذوفات أو الليزر، التي تزيد من الضرر باستخدام أنواع معينة من الأسلحة؛ وشهادات الأسلحة المختلفة.

تشمل المهارات المهمة الأخرى الطب لتعزيز فعالية عناصر الشفاء، والمسح لتحسين قدرات المسح، وتدريب Boost Pack لتحسين أداء jetpack، والأمان لاختراق الأقفال المتقدمة.

في حين أن المهارات المذكورة تغطي مجموعة من الأنشطة الشائعة في اللعبة، فمن الجدير بالذكر أن بعض المهارات يمكن أن تتقدم في وقت واحد. على سبيل المثال، غالبًا ما تتطلب المهارات القتالية قتل الأعداء، مما قد يؤدي إلى التعرض للضرر. وهذا بدوره يمكن أن يساهم في تطور مهارات الصحة أو الطب. وبالمثل، يمكن أن تتضافر مهارات مثل البحث عن النفايات ورفع الأثقال والتجارة حيث يمكن أن يؤدي النهب وحمل المواد وبيعها للبائعين إلى تحقيق تقدم في التحدي.

في Starfield، لا يوجد حد أقصى للمستوى، مما يسمح للاعبين بمواصلة التقدم حتى في المستويات الأعلى. على الرغم من أن الاحترام غير ممكن، إلا أن القدرة على الاستفادة القصوى من كل مهارة توفر المرونة اللازمة لتجربة أساليب لعب مختلفة.

في الختام، يعد فهم نظام المهارات في Starfield أمرًا بالغ الأهمية لتطوير الشخصية بكفاءة. من خلال اختيار المهارات التي تتوافق مع أسلوب اللعب الخاص بك بعناية وإكمال التحديات باستمرار، يمكنك إنشاء شخصية شاملة وجاهزة للتنقل في تحديات المجرة.

مصادر: ديابلو XNUMX - بير بندر بيلد أوف بواسطة بيثيسدا