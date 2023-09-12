فهم نظام المهارات في ستارفيلد

ستارفيلد، باعتبارها لعبة لعب الأدوار (RPG)، تعتمد بشكل كبير على الإحصائيات والفرصة. تقريبًا كل إجراء في اللعبة، سواء كان القتال أو الإقناع أو الصناعة أو فتح الأقفال، يخضع لنظام رياضي. على عكس ألعاب Bethesda السابقة، حيث كان التقدم في المهارة يعتمد على مجرد أداء الإجراءات المرتبطة، يتطلب Starfield من اللاعبين شراء مهارات محددة باستخدام نقاط المهارة من أجل التحسين في تلك المجالات.

في البداية، قد لا يكون فهم كيفية عمل نظام المهارات واضحًا تمامًا. تتطلب بعض التحديات في اللعبة من اللاعبين أداء مهام معينة لعدد معين من المرات، ولكن إذا لم يتم فتح المهارة المقابلة، فلن يتم إحراز تقدم نحو هذا التحدي. يمكن أن يؤدي هذا إلى دوران العجلات دون التقدم فعليًا في مجال معين من الخبرة.

عند إنشاء شخصية جديدة، يتم منح اللاعبين إمكانية الوصول إلى ثلاث مهارات بناءً على خلفية السيرة الذاتية التي اختاروها. هناك خلفيات مختلفة للاختيار من بينها، كل منها يقدم مجموعة من المهارات التي تتوافق مع أساليب اللعب المختلفة. يتم ربح نقاط المهارة في كل مرة يرتفع فيها مستوى اللاعب ويمكن استخدامها لفتح المرتبة الأولى من المهارة. يؤدي الاستثمار الإضافي لنقاط المهارة إلى فتح رتب إضافية، ولكل منها تحدي خاص بها يجب إكماله للتقدم أكثر.

يمكن تحسين كل مهارة في Starfield من خلال أربع رتب، حيث تتطلب كل رتبة إكمال تحدي معين. بمجرد اكتمال التحدي، يمكن إنفاق نقطة مهارة أخرى لفتح رتبة جديدة وتحسين المهارة وتقديم تحدي جديد.

تشير قائمة المهارات الموجودة في اللعبة إلى المهارات الجاهزة للترقية من خلال الوميض. على الرغم من أنه يُنصح باختيار المهارات التي تتوافق مع أسلوب اللعب المقصود، إلا أن هناك العديد من المهارات المفيدة بغض النظر عن البنية. تتقدم بعض المهارات من خلال الأنشطة المشتركة، مثل إطلاق النار على الأعداء بنوع معين من الأسلحة، بينما تتطلب مهارات أخرى المزيد من الإجراءات المتعمدة، مثل فتح الأقفال.

المهارات الأساسية في ستارفيلد

سواء تم الحصول عليها من خلال خلفية الشخصية أو تم فتحها باستخدام نقاط المهارة، هناك العديد من المهارات الأساسية التي يجب على اللاعبين التفكير في اكتسابها مبكرًا. وتشمل هذه:

رفع الأثقال: يسمح بحمل المزيد من الأشياء؛ تتضمن التحديات حمل نسبة معينة من الكتلة الإجمالية أثناء الجري. العافية: يمنح صحة إضافية؛ تتضمن التحديات استخدام عناصر الشفاء. التجارة: تمكن من الشراء بأسعار أقل والبيع بأسعار أعلى. تتضمن التحديات بيع عدد محدد من العناصر. الإقناع: يزيد من فرص النجاح في إقناع الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs)؛ التحديات تنطوي على النجاح في مهام الإقناع. الكسح: يزيد من احتمالية العثور على عناصر مختلفة في عالم اللعبة؛ التحديات تنطوي على نهب الحاويات. المقذوفات أو الليزر: يعزز الضرر باستخدام أنواع معينة من الذخيرة، سواء كانت مقذوفات أو أسلحة تعتمد على الليزر؛ تتضمن التحديات قتل الأعداء بنوع الذخيرة المقابل. شهادة السلاح: اختر من بين شهادة المسدس أو البندقية أو البندقية أو الأسلحة الثقيلة أو القناص لزيادة الضرر باستخدام نوع السلاح المحدد؛ تتضمن التحديات قتل عدد معين من الأعداء باستخدام نوع السلاح المختار. الطب: يزيد من فعالية عناصر الشفاء؛ تتضمن التحديات استخدام عناصر الشفاء أثناء الإصابة. المسح: يعزز مستوى التكبير/التصغير على الماسح الضوئي ويسمح بمسح الكائنات على مسافات أكبر؛ تتضمن التحديات مسح الموارد والنباتات والحيوانات الفريدة. تدريب Boost Pack: يعمل على تحسين كفاءة الوقود في jetpack؛ تتضمن التحديات استخدام حزمة التعزيز لعدد معين من المرات في القتال. الأمان: يتيح اختراق الأقفال المتقدمة ويزيد من عدد المحاولات التلقائية المتاحة؛ تتضمن التحديات اختيار عدد محدد من الأقفال.

تغطي هذه المهارات الأنشطة المختلفة التي من المحتمل أن يشارك فيها اللاعبون أثناء اللعب، مثل قتل الأعداء ونهب الحاويات. تتآزر بعض المهارات مع بعضها البعض، مما يسمح للاعبين بالتقدم في مهارات متعددة في وقت واحد. على سبيل المثال، غالبًا ما تتطلب المهارات القتالية قتل الأعداء، مما قد يؤدي إلى التعرض للضرر. إلى جانب المهارات الصحية أو الطبية، التي تتحسن عند الشفاء، يمكن للاعبين تحقيق تقدم في مهارات متعددة من خلال المشاركة في المعارك.

أما المهارات الأخرى، مثل جمع القمامة ورفع الأثقال والتجارة، فهي تكمل بعضها البعض. من خلال النهب وحمل المواد الزائدة ثم بيعها، يمكن للاعبين إحراز تقدم في تحديات متعددة في وقت واحد. تتقدم أيضًا مهارات مثل التخفي واختيار القفل أثناء اللعب، مما يسمح للاعبين بكسب نقاط المهارة أثناء سرقة العناصر.

في Starfield، لا يوجد حد أقصى للمستوى، على الرغم من تباطؤ التقدم في المستويات الأعلى. لا يمكن للاعبين احترام مهاراتهم، ولكن نظرًا لأنه من الممكن الوصول إلى الحد الأقصى من كل مهارة، يتمتع اللاعبون بالحرية في تجربة مهارات مختلفة دون القلق بشأن اتخاذ خيار دائم. يمكن ربح المزيد من نقاط المهارة مع تقدم اللعبة، مما يوفر فرصًا لاستكشاف أنماط لعب مختلفة.

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