ستارفيلد: دليل لاختيار الأقفال باستخدام Digipicks

قامت شركة Bethesda بإجراء تغيير كبير في آليات فتح القفل للعبتها القادمة Starfield. لقد ولت أقفال البهلوان والدبابيس التقليدية التي اعتدنا عليها في ألعاب تقمص الأدوار الخاصة بهم. وبدلاً من ذلك، قاموا بإدخال أقفال رقمية جديدة فاخرة. إذا كنت تجد صعوبة في التكيف مع هذه الطريقة الجديدة لفتح الأبواب وسرقة الأشياء الثمينة، فلا تقلق. لدينا دليل سريع لمساعدتك.

كيفية اختيار الأقفال

في ستارفيلد، يتضمن اختيار القفل إدخال المفاتيح في أقفال دائرية مع عدد معين من الفجوات التي تحتاج إلى ملؤها باستخدام المفتاح الصحيح. تعرض شاشتك المفاتيح المتاحة على الجانب الأيمن، ولكل منها عدد مختلف من الدبابيس. على اليسار، سترى القفل نفسه، مع وجود أقفال أكثر تعقيدًا تحتوي على حلقات أكثر للعمل من خلالها مقارنة بالأقفال الأبسط.

لتسهيل عملية اختيار القفل، يوصى بالتركيز على رفع مستوى مهاراتك الأمنية في وقت مبكر من اللعبة. سيؤدي هذا إلى تمييز الأقفال باللون الأزرق عند المرور فوق المفاتيح التي تناسبها. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تحديد المفاتيح التي تعمل لكل مستوى من حلقات القفل.

عند محاولة اختيار قفل، قد تجد مفاتيح تناسب طبقة أو مستوى واحد فقط من القفل، بينما قد تعمل مفاتيح أخرى على طبقات متعددة. هدفك هو تدوير المفاتيح وإدراجها لملء جميع الفجوات وإزالة الطبقات تدريجيًا.

يتطلب اختيار الأقفال في Starfield مزيدًا من التفكير والتخطيط مقارنة بالأقفال التقليدية في ألعاب Bethesda السابقة. لا تستخدم المفاتيح التي ستحتاج إليها لاحقًا لمجرد أنها تناسب الطبقة التي تستخدمها حاليًا. من الأفضل أن تبدأ بالمفاتيح التي تحتوي على عدد أكبر من الدبابيس، لأنها غالبًا ما تحتوي على تخطيطات أكثر تحديدًا. تتمتع المفاتيح التي تحتوي على عدد أقل من المسامير بنطاق أوسع من التطبيقات.

إذا واجهت قفلًا خبيرًا، خذ وقتك للتنقل بين المفاتيح المتاحة وتدويرها في مكانها. قم بتدوين المفاتيح التي تناسب كل طبقة قبل الالتزام بوضعها في مكانها. إذا قمت بخطأ ما، يمكنك تتبع خطواتك من خلال الطبقات إذا كان لديك أدوات رقمية احتياطية. ومع ذلك، بالصبر والدراسة الدقيقة، من المفترض أن تكون قادرًا على فتح معظم الأقفال دون الحاجة إلى التتبع.

وأخيرًا، النصيحة المفيدة هي إنقاذ الحثالة. قبل محاولة اختيار صندوق المستوى الرئيسي أو الباب الذي تريد فتحه حقًا، احفظ لعبتك. بهذه الطريقة، يمكنك إعادة التحميل إذا أخطأت. على الرغم من أن الأمر قد يبدو مثل الغش، إلا أنه في اتساع الفضاء، لا يمكن لأحد أن يسمعك وأنت تغش.

أين يمكن العثور على Digipicks

يمكن العثور على Digipicks في جميع أنحاء Starfield. وهي منتشرة في القواعد ومعسكرات العدو ويمكن الحصول عليها أيضًا من خلال نهب جثث الأعداء. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تمتلك مهارات النشل، فيمكنك الحصول على اللقطات الرقمية من الأعداء الأحياء. علاوة على ذلك، يقدم البائعون خيارات رقمية للشراء، عادةً مقابل 35 ساعة معتمدة. يُنصح بتخزين digipicks بحيث يكون لديك دائمًا عدد قليل منها في متناول اليد. لن ترغب في العثور على صندوق رئيسي مغلق في أعماق الزنزانة بدون وسيلة لفتحه.

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