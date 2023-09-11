تتميز لعبة تقمص الأدوار الفضائية الجديدة Starfield بشخصية مشهورة هي Sam Coe

سام كو، الشخصية المرافقة ثنائية التوجه الجنسي في لعبة تقمص الأدوار الفضائية Starfield من Bethesda، سرعان ما أصبحت المفضلة لدى اللاعبين. يبرز سام كو، الذي يؤدي دوره الممثل الصوتي إلياس توفيكسيس، بأجواء رعاة البقر الخشنة وصوته المميز. Toufexis، المعروف بأدواره مثل Adam Jensen في ألعاب Deus Ex وL'ak on Star Trek: Discovery، جلب مساهمته الإبداعية في تطوير Sam Coe، مما جعله شخصية شاملة ومترابطة. على الرغم من مواجهة رد فعل عنيف من بعض اللاعبين المحافظين، صور توفيكسيس بفخر Sam Coe على أنه ثنائي الجنس، مؤكدًا على أهمية التنوع والتمثيل في الألعاب. الخيارات الرومانسية للشخصية مفتوحة للاعبين من أي جنس. كشف Toufexis أيضًا أنه كان يعشق Sam Coe منذ البداية، حيث أن الشخصية بها العديد من أوجه التشابه معه.

شارك Toufexis أيضًا أفكاره حول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في صناعة التمثيل الصوتي. وفي حين أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل الممثلين الحقيقيين بشكل كامل، فإنه يعترف بأنه يمكن أن يلغي بعض الأدوار وفرص العمل. بفضل صوته المميز وأدائه المميز مثل Sam Coe، يشعر Toufexis أن الأدوار الكبيرة من المرجح أن تظل في مأمن من تكرار الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فهو يؤكد على أهمية حماية سبل عيش الممثلين والتصدي للاستخدام غير المصرح به لأصواتهم لتحقيق الربح أو الترويج. بشكل عام، يظل توفيكسيس متفائلًا بأن الناس سيستمرون في تقدير أصالة التمثيل الحقيقي والبحث عن أصالةه مقابل الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

المصدر: مقال

**تعريفات:**

- آر بي جي: لعبة لعب الأدوار

- الشخصية المصاحبة: شخصية غير لاعب (NPC) يمكنها الانضمام إلى اللاعب كمرافق وغالبًا ما تقدم دعمًا إضافيًا أو قصة في اللعبة.

– الممثل الصوتي: المؤدي الذي يقدم صوته لشخصيات في ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة وأشكال الوسائط الأخرى.

- ثنائي الجنس: ينجذب إلى كل من الذكور والإناث.

– رد الفعل العكسي: رد فعل سلبي أو عدائي.

– التمثيل: تصوير أو تصوير مجموعة متنوعة من الأفراد أو المجموعات في وسائل الإعلام، مثل الألعاب، لتعكس وتشمل الهويات والخبرات المختلفة.

مصادر:

– [مقال عن Starfield في Bethesda](example.com/source1)

- [تويتر إلياس توفيكسيس] (example.com/source2)