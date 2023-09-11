يؤكد تود هوارد أن دعم التعديل الرسمي سيأتي إلى Starfield في عام 2024

في مقابلة حديثة مع Famitsu، كشف Todd Howard، المدير والمنتج التنفيذي في Bethesda Game Studios، أن دعم التعديل الرسمي، المعروف باسم Creation Kit، سيأتي إلى Starfield العام المقبل.

كان دعم التعديل ميزة شائعة في ألعاب Bethesda الحديثة، مثل Skyrim وFallout 4، مما يسمح للاعبين بإنشاء التعديلات وتثبيتها بسهولة على كل من إصدارات الكمبيوتر الشخصي ووحدات التحكم للألعاب. ومع ذلك، كانت التفاصيل حول دعم تعديل Starfield نادرة حتى الآن.

عندما سئل هوارد عما يمكن أن يتوقعه اللاعبون من التعديلات في Starfield، ذكر عرضًا أن دعم التعديلات سيكون متاحًا في عام 2024، قائلًا: "نحن نحب ذلك أيضًا، لذلك سنفعل ذلك بطريقة كبيرة".

في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما يعنيه بالضبط "القيام بذلك بطريقة كبيرة"، يشير تعليق هوارد إلى أن بيثيسدا لديها خطط طموحة لدعم التعديل في ستارفيلد. في الألعاب السابقة، سمح دعم التعديل للاعبين بإنشاء تجارب فريدة، بدءًا من تحويل التنانين إلى وحوش Macho Man Randy Savage في Skyrim وحتى إضافة خيارات الحوار في Fallout 4.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر دعم التعديل الرسمي لـ Starfield، من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل. في هذه الأثناء، يمكن للاعبين استكشاف الكون بدون تعديلات أو مراجعة دليل استراتيجية Starfield للحصول على المساعدة.

المصدر: مقابلة تود هوارد مع فاميتسو

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