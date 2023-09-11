كيفية بناء البؤر الاستيطانية في ستارفيلد: دليل لجمع الموارد

يعد بناء البؤر الاستيطانية في Starfield آلية مهمة تسمح للاعبين بجمع الموارد بكميات كبيرة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لصياغة العناصر والترقيات أثناء مغامرتهم. في Starfield، يتمتع اللاعبون بحرية إنشاء مواقع استيطانية في أي مكان يريدونه في الكون، مع الارتقاء بميزة البناء الأساسي من Fallout 4 إلى المستوى التالي. على الرغم من أن اللعبة لا تقدم برنامجًا تعليميًا مطولًا حول كيفية بناء البؤر الاستيطانية، إلا أنها آلية مفيدة للغاية تسمح للاعبين بالحصول على كمية هائلة من الموارد دون إنفاق أرصدتهم.

للبدء في بناء موقع استيطاني في Starfield، يحتاج اللاعبون إلى فتح الماسح الضوئي الخاص بهم وتحديد خيار "Outpost". سيعرض هذا صورة شبحية للموقع الاستيطاني، مما يشير إلى المكان الذي يمكن بناؤه فيه. سيوفر الركن الأيمن العلوي من الشاشة قائمة تسرد الموارد المتاحة في المنطقة المجاورة، ويجب على اللاعبين أن يهدفوا إلى جمع أكبر عدد ممكن من هذه الموارد (استهدف أربعة على الأقل). بمجرد العثور على موقع مناسب، يمكن وضع البؤرة الاستيطانية.

بعد وضع البؤرة الاستيطانية، سيدخل اللاعبون إلى وضع البناء. يوصى بالتبديل إلى المنظر العلوي للمنطقة للحصول على رؤية أفضل. في وضع البناء، سيحتاج اللاعبون إلى بناء المستخرجات ووحدات التخزين وإمدادات الطاقة. يجب وضع المستخرجين على عروق الموارد الموجودة على الأرض، ويجب أن يهدف اللاعبون إلى احتواء أكبر عدد ممكن في منطقة معينة. وينبغي بناء وحدات التخزين على أساس نوع الموارد التي يتم استخراجها - صلبة أو سائلة أو غازية. يجب أن تكون المستخرجات متصلة بوحدات التخزين، ويمكن القيام بذلك عن طريق التمرير فوق المستخرجة، واختيار "إنشاء رابط الإخراج"، وسحب الخط الأحمر إلى حاوية التخزين المناسبة. وأخيرًا، هناك حاجة إلى مصادر الطاقة، مثل المصفوفات الشمسية أو المولدات التي تعمل بالوقود، لتشغيل أجهزة الاستخلاص.

على الرغم من عدم وجود موقع "أفضل" مطلق لبناء البؤر الاستيطانية في ستارفيلد، فمن المستحسن بناء بؤر استيطانية متعددة عبر كواكب مختلفة لتعظيم فوائد هذا الميكانيكي. قبل إنشاء البؤر الاستيطانية، يجب على اللاعبين مسح الكواكب لتحديد مواردها المتاحة. الكواكب التي تحتوي على خمسة موارد أو أكثر تستحق الدراسة. بعض الكواكب الموصى بها لبناء المواقع الاستيطانية تشمل جيمسون، الذي يوفر الماء والكلور والرصاص والأرجون والكلوروسيلان؛ كريت، والذي يوفر الماء والهيليوم 3 والحديد والرصاص والأرجون والألكانات والفضة والنيون. "زامكا" الذي يوفر الماء والهيليوم -3 والنحاس والنيكل والحديد واليورانيوم والكوبالت والفاناديوم؛ وMaheo 2، الذي يوفر الماء والهيليوم 3 والنحاس والحديد والرصاص والألكانات ورباعي فلوريد والإيتربيوم - وهو مورد نادر وقيم يوجد في 34 كوكبًا وقمرًا فقط في اللعبة.

بشكل عام، يعد بناء البؤر الاستيطانية في Starfield طريقة مجزية وفعالة لجمع الموارد وتحسين طريقة اللعب. من خلال اختيار المواقع بشكل استراتيجي وبناء المستخرجات ووحدات التخزين وإمدادات الطاقة بشكل صحيح، يمكن للاعبين ضمان إمدادات ثابتة من الموارد القيمة طوال مغامرتهم.

مصادر:

- استغلال Starfield XP: [المصدر]

- ستارفيلد: [المصدر]