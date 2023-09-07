Bethesda's Starfield تتلقى آراء متباينة على Steam

تم إصدار لعبة Bethesda الفضائية المرتقبة، Starfield، في 6 سبتمبر، مما يمثل نهاية فترة الجفاف التي استمرت 25 عامًا للمطور للملكية الفكرية الجديدة. وقد أثارت اللعبة ضجة كبيرة بين المشجعين والنقاد على حد سواء، حيث قارنها الكثيرون بعناوين Bethesda السابقة مثل Morrowind وFallout 3.

في Starfield، يبدأ اللاعبون رحلتهم كعامل منجم يعثر على قطعة أثرية غريبة، مما يؤدي إلى إطلاق مهمة متعددة الأبعاد عبر فصائل وسفن فضائية مختلفة. على الرغم من أن اللعبة تدور أحداثها في الفضاء وتتميز بوجود كائنات فضائية وسفن فضائية، إلا أن كاتب Kotaku Zack Zwiezen يشير إلى أنها لا تزال تحتفظ بعناصر Bethesda RPG المألوفة التي شوهدت في العناوين السابقة.

شارك مراجعو Steam آراء متباينة حول Starfield. يمتدح البعض بيئات اللعبة الجميلة، والانغماس الرائع، وسرد القصص، مما يحقق خيال العيش في عالم آخر. تسلط هذه المراجعات الإيجابية الضوء على قدرة Starfield على نقل اللاعبين إلى بيئة جديدة ومثيرة.

ومع ذلك، ليس كل مراجعي Steam يشاركون هذا الشعور. ينتقد البعض اللعبة لكونها شاشة تحميل مجيدة ويشيرون إلى أن آليات القتال تشبه ألعاب Bethesda السابقة مثل Skyrim وFallout 4. وتجادل هذه المراجعات السلبية بأن اللعبة لا تقدم ما يكفي من الابتكار أو التحسين في طريقة اللعب.

بشكل عام، تلقت Starfield مجموعة من التعليقات على Steam، حيث أشاد البعض بها باعتبارها لعبة قوية، بينما وجدها آخرون ناقصة مقارنة بعناوين Bethesda السابقة. كما هو الحال مع أي إصدار متوقع للغاية، تكون الآراء ذاتية، وقد تختلف تجارب اللعب الفردية.

مصادر:

- كوتاكو

- بخار