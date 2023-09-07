جدل الأعباء الكبيرة: هل يجب على اللاعبين التعامل مع حدود الحمل؟

أدى الإصدار الأخير من Larian's Baldur's Gate 3 وBethesda's Starfield إلى إعادة إشعال الجدل حول ما إذا كان يتعين على اللاعبين التعامل مع الأعباء في ألعاب لعب الأدوار. تستخدم كلتا اللعبتين نظامًا يقيد مقدار ما يمكن للاعبين حمله، مما يتطلب منهم قضاء بعض الوقت في إدارة الحد الأقصى لوزن حمل شخصياتهم.

في حالة Starfield، يعد العبء مصدر قلق كبير بدرجة كافية لدرجة أن بعض اللاعبين على استعداد للتخلي عن الإنجازات من أجل زيادة حد الحمل من خلال أوامر وحدة التحكم على جهاز الكمبيوتر. تم إنشاء تعديل شائع لمنع تعطيل الإنجازات. ومع ذلك، لا يستطيع لاعبو وحدة التحكم الوصول إلى غش أوامر وحدة التحكم، مما يتركهم يتصارعون مع آلية العبء.

في حين أن العديد من اللاعبين قد يحتقرون الأعباء، إلا أنها تخدم غرضًا في العوالم الافتراضية. يضيف إحساسًا بالمكان والواقعية للشخصيات والأشياء. هناك أيضًا جانب استراتيجي لها، حيث يجب على اللاعبين اختيار ما يجب إحضاره إلى القتال عندما لا يستطيعون حمل كل شيء. يتمتع العبء أيضًا بفوائد لوجستية، مثل مساعدة اللاعبين على التنقل وتحديد العناصر في شاشات المخزون.

على الرغم من أن العبء واجه انتقادات في الماضي، فمن الواضح أن المطورين مثل Bethesda وLarian يرون قيمة في إدراجه. على الرغم من الجدل الدائر حول هذا الأمر، فقد اختاروا التمسك بالأعباء في Starfield وBaldur's Gate 3. وإلى أن يقرر المطورون خلاف ذلك، سيتعين على اللاعبين الاستمرار في إدارة حد وزن الحمل الخاص بهم.

على الرغم من الجدل حول الأعباء، شهدت Starfield إطلاقًا ناجحًا مع أكثر من مليون لاعب متزامن. كان اللاعبون يستخدمون منشئ السفينة لإعادة إنشاء السفن الشهيرة من امتيازات مثل Star Wars وStar Trek. تم أيضًا اكتشاف إشارات إلى ألعاب أخرى، مثل Skyrim، داخل Starfield. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المتسابقون السريعون من إكمال اللعبة في أقل من ثلاث ساعات.

بينما كانت بداية Starfield صعبة وبعض المشكلات الأساسية، إلا أن مراجعة IGN تسلط الضوء على مهام لعب الأدوار المقنعة في اللعبة والشخصيات غير القابلة للعب المثيرة للاهتمام كنقاط قوة. سواء ظل العبء موضوعًا مثيرًا للجدل في الألعاب أم لا، فإن Starfield تقدم للاعبين عالمًا واسعًا لاستكشافه مع الكثير من المحتوى لإبقائهم منخرطين.

-

التعاريف:

- العبء: آلية لعب تحدد كمية العناصر التي يمكن لشخصية اللاعب حملها في اللعبة.

- ألعاب تمثيل الأدوار: ألعاب يقوم فيها اللاعبون بأدوار الشخصيات وينخرطون في سرد ​​القصص والاستكشاف.

مصادر:

- المقالة المصدر: [يرجى تقديم عنوان/اسم المقالة المصدر]

- مراجعة IGN: [قم بتضمين عنوان ومؤلف مراجعة IGN]