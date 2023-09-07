سبوتيفاي تختبر نظام Paywall لكلمات الأغاني وتواجه رد فعل عنيفًا من المستخدمين

تقوم Spotify حاليًا باختبار نظام حظر الاشتراك غير المدفوع على ميزة كلمات الأغاني الخاصة بها لتشجيع المستخدمين المجانيين على الترقية إلى الاشتراكات المميزة. يتم إخفاء كلمات الأغاني، التي تظهر حاليًا لمعظم الأغاني في التطبيق، عن المستخدمين في مناطق معينة ليس لديهم اشتراك مميز. وقد لاقت هذه الخطوة رد فعل عنيفًا كبيرًا من المستخدمين، حيث أشار البعض إلى النفاق المتمثل في جعل الناس يدفعون مقابل قراءة كلمات الأغاني بينما لا يتم تعويض الفنانين بشكل عادل.

وأكد متحدث باسم Spotify الاختبار لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل. صرح المتحدث الرسمي قائلاً: "في Spotify، نجري بشكل روتيني عددًا من الاختبارات، والتي ينتهي بعضها بتشكيل تجربة المستخدم الأوسع لدينا، بينما يعمل البعض الآخر كفرص تعليمية مهمة." من المعروف أن Spotify قام بتجربة ميزات وخدمات مختلفة لتحسين نظامه الأساسي وجذب المزيد من المشتركين المتميزين.

أثار نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لكلمات الأغاني غضبًا بين المستخدمين الذين انتقدوا Spotify بسبب انخفاض المدفوعات للفنانين. أعرب أحد المستخدمين عن إحباطه على تويتر، متسائلاً عن سبب دفع الناس مقابل كلمات الأغاني عندما لا يتم تعويض مؤلفي الأغاني بشكل عادل عن عملهم. وسلط مستخدم آخر الضوء على كيفية مطالبة الفنانين المستقلين أيضًا بالدفع لخدمة خارجية لتحميل كلمات أغانيهم على Spotify، ما لم تصبح أغانيهم مشهورة.

سبق أن أوضح دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، نموذج العمل بين الفنانين والمنصة، مشيرًا إلى أن Spotify تدفع للفنانين بشكل غير مباشر من خلال شركات التسجيل والناشرين. وأقر بأن الموضوع معقد وأعرب عن أسفه لعدم التطرق إليه في وقت سابق. وفي محاولة لتكون أكثر شفافية، أطلقت Spotify موقع Loud & Clear في عام 2021 لتوفير معلومات حول مستلمي المدفوعات.

يعكس اختبار نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لكلمات الأغاني جهود Spotify المستمرة لتحسين تدفقات إيراداتها وتشجيع المزيد من المستخدمين على الترقية إلى الاشتراكات المميزة. في حين أن رد الفعل العنيف من المستخدمين يسلط الضوء على المخاوف بشأن تعويض الفنان، تواصل Spotify التطور وتجريب ميزاتها لتحسين تجربة المستخدم الشاملة.

مصادر:

- لوحة

- تويتر

– سي بي اس نيوز