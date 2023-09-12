تقدم Spotify "قائمة تشغيل يومية" مخصصة تتكيف مع حالتك المزاجية

تواصل Spotify تعزيز مجموعتها من قوائم التشغيل المخصصة من خلال تقديم أحدث ميزاتها، وهي القائمة اليومية. تم تصميم قائمة التشغيل المتطورة باستمرار لتتكيف مع حالتك المزاجية طوال اليوم، مما يوفر تجربة استماع فريدة مصممة خصيصًا لكل مستخدم.

من خلال الانضمام إلى صفوف Discovery Weekly وOn Repeat ومزيج الأنواع، تعد القائمة اليومية عبارة عن قائمة تشغيل يتم تحديثها باستمرار وتهدف إلى تلبية احتياجات "كل نسخة منك". يتم تحديث قائمة التشغيل عدة مرات يوميًا، وتتضمن مسارات وعناوين جديدة استنادًا إلى مشاركتك التاريخية في تطبيق Spotify.

على سبيل المثال، إذا كنت تستمع عادةً إلى الموسيقى المبهجة والمبهجة في الصباح، فقد تقترح القائمة اليومية قائمة تشغيل بعنوان "موسيقى البوب ​​في الصباح الباكر". إلى جانب هذه الترجمات الغريبة، يمكنك أن تتوقع اكتشاف مسارات جديدة وعنوانًا محدثًا في كل مرة يتم فيها تحديث قائمة التشغيل.

تعتمد هذه الميزة الجديدة على فهم Spotify للبيانات الوصفية للموسيقى، مما مكن من إطلاق Niche Mixes في وقت سابق من هذا العام. سمحت Niche Mixes للمستخدمين بإدخال أنشطة أو مشاعر أو جماليات معينة للحصول على قائمة تشغيل مخصصة في المقابل. باستخدام القائمة اليومية، يجمع Spotify هذه "المشاعر" مع بيانات استخدام Spotify الخاصة بك لإنشاء قائمة تشغيل شاملة تعرض الموسيقى المفضلة لديك على مدار اليوم.

يتم تحديث قائمة التشغيل بشكل متكرر، وتتضمن "الموسيقى المتخصصة والأنواع الصغيرة" التي تقوم عادةً ببثها خلال أوقات محددة من اليوم والأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تتكيف رسومات القائمة النهارية لتعكس الوقت من اليوم، وتتحول من اللون الأصفر الساطع في الصباح إلى ألوان غروب الشمس في المساء والأسود الداكن للاستماع في وقت متأخر من الليل.

علاوة على ذلك، تأتي القائمة اليومية مع ميزة مشاركة مدمجة مصممة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة لقطة شاشة جاهزة أو ملصق شخصي أو بطاقة مشاركة قابلة للتخصيص لعرض قائمتهم اليومية للأصدقاء والمتابعين. يمكن أيضًا حفظ قائمة التشغيل في مكتبة المستخدم لسهولة الوصول إليها.

سيتم إطلاق Daylist لكل من المستخدمين المجانيين والمتميزين في الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا. تخطط Spotify لتوسيع نطاق التوفر لعدد أكبر من المستخدمين على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

المصدر

- سبوتيفي (لم يتم توفير عنوان URL محدد)