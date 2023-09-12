تقديم قائمة Spotify Daylist: الموسيقى التصويرية الشخصية الخاصة بك لهذا اليوم

قدمت Spotify مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Daylist، والتي تحول يومك إلى قائمة تشغيل منسقة. مع Daylist، يمكنك الآن الحصول على الموسيقى التصويرية المثالية لمرافقة أنشطتك اليومية. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الأداة المبتكرة.

تم تصميم Daylist لتحسين تجربة الاستماع إلى الموسيقى من خلال تخصيص قوائم التشغيل للحظات محددة على مدار اليوم. سواء كنت تبدأ روتينك الصباحي، أو تتجه إلى العمل، أو تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو تسترخي قبل النوم، يمكن أن توفر قائمة Daylist الخاصة بـ Spotify الخلفية الموسيقية المثالية.

للعثور على القائمة اليومية الخاصة بك، ما عليك سوى فتح تطبيق Spotify والانتقال إلى قسم "Made For You". ستكتشف هنا مجموعة من قوائم التشغيل المخصصة لتتناسب مع تفضيلاتك وعاداتك الفريدة. سيتم عرض القائمة اليومية جنبًا إلى جنب مع قوائم التشغيل المخصصة الأخرى، مما يسهل الوصول إليها.

ما يميز Daylist عن قوائم التشغيل الأخرى هو قدرتها على التكيف بناءً على عادات الاستماع لديك والوقت من اليوم. تأخذ خوارزميات Spotify في الاعتبار عوامل مثل الأنواع المفضلة لديك والمسارات التي تم تشغيلها مؤخرًا وسجل الاستماع لتنظيم قائمة تشغيل مخصصة تعكس حالتك المزاجية وأنشطتك لكل فترة زمنية محددة.

تمنحك Daylist أيضًا خيار تخصيص تجربة الاستماع الخاصة بك بشكل أكبر. يمكنك إضافة الأغاني أو إزالتها يدويًا من قائمة التشغيل، مما يضمن أن كل مسار يتوافق تمامًا مع ذوقك وحيويتك.

بشكل عام، تعد قائمة Daylist الخاصة بـ Spotify إضافة مثيرة لمنصة بث الموسيقى، حيث توفر للمستخدمين مقطعًا صوتيًا مخصصًا لمرافقة يومهم. سواء كنت شخصًا صباحيًا أو مسائيًا أو في مكان ما بينهما، يمكنك الآن الاستمتاع بقائمة التشغيل المثالية التي تناسب نمط حياتك بسلاسة.

مصادر:

– https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html