حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

تقديم قائمة Spotify Daylist: الموسيقى التصويرية الشخصية الخاصة بك لهذا اليوم

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
تقديم قائمة Spotify Daylist: الموسيقى التصويرية الشخصية الخاصة بك لهذا اليوم

قدمت Spotify مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Daylist، والتي تحول يومك إلى قائمة تشغيل منسقة. مع Daylist، يمكنك الآن الحصول على الموسيقى التصويرية المثالية لمرافقة أنشطتك اليومية. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الأداة المبتكرة.

تم تصميم Daylist لتحسين تجربة الاستماع إلى الموسيقى من خلال تخصيص قوائم التشغيل للحظات محددة على مدار اليوم. سواء كنت تبدأ روتينك الصباحي، أو تتجه إلى العمل، أو تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو تسترخي قبل النوم، يمكن أن توفر قائمة Daylist الخاصة بـ Spotify الخلفية الموسيقية المثالية.

للعثور على القائمة اليومية الخاصة بك، ما عليك سوى فتح تطبيق Spotify والانتقال إلى قسم "Made For You". ستكتشف هنا مجموعة من قوائم التشغيل المخصصة لتتناسب مع تفضيلاتك وعاداتك الفريدة. سيتم عرض القائمة اليومية جنبًا إلى جنب مع قوائم التشغيل المخصصة الأخرى، مما يسهل الوصول إليها.

ما يميز Daylist عن قوائم التشغيل الأخرى هو قدرتها على التكيف بناءً على عادات الاستماع لديك والوقت من اليوم. تأخذ خوارزميات Spotify في الاعتبار عوامل مثل الأنواع المفضلة لديك والمسارات التي تم تشغيلها مؤخرًا وسجل الاستماع لتنظيم قائمة تشغيل مخصصة تعكس حالتك المزاجية وأنشطتك لكل فترة زمنية محددة.

تمنحك Daylist أيضًا خيار تخصيص تجربة الاستماع الخاصة بك بشكل أكبر. يمكنك إضافة الأغاني أو إزالتها يدويًا من قائمة التشغيل، مما يضمن أن كل مسار يتوافق تمامًا مع ذوقك وحيويتك.

بشكل عام، تعد قائمة Daylist الخاصة بـ Spotify إضافة مثيرة لمنصة بث الموسيقى، حيث توفر للمستخدمين مقطعًا صوتيًا مخصصًا لمرافقة يومهم. سواء كنت شخصًا صباحيًا أو مسائيًا أو في مكان ما بينهما، يمكنك الآن الاستمتاع بقائمة التشغيل المثالية التي تناسب نمط حياتك بسلاسة.

مصادر:
– https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

تكنولوجيا

يمكنك الآن الحجز المسبق لسلسلة iPhone 15 الجديدة على كروما

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

يواجه مالكو PlayStation 5 معايير استرداد أكثر صرامة مقارنة بالمنصات الأخرى

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

يمكنك الآن الحجز المسبق لسلسلة iPhone 15 الجديدة على كروما

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

يواجه مالكو PlayStation 5 معايير استرداد أكثر صرامة مقارنة بالمنصات الأخرى

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

دور ميكروبيوم الأمعاء في الوقاية من مرض السكري وإدارته

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات