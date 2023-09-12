قدمت Spotify ميزة جديدة تسمى "daylist" والتي تقدم توصيات موسيقية مخصصة بناءً على الوقت من اليوم. على عكس الميزات السابقة مثل Niche Mixes وAI DJ، فإن القائمة اليومية هي قائمة تشغيل واحدة يتم تحديثها على مدار اليوم لتتناسب مع عادات المستمع وتفضيلاته.

الهدف من القائمة اليومية هو إدراك أن تفضيلات الموسيقى لدى الأشخاص قد تختلف اعتمادًا على الوقت من اليوم أو النشاط الذي يشاركون فيه. تدرك Spotify أن الموسيقى التي تستمتع بها أثناء تنقلاتك الصباحية قد لا تكون هي نفسها التي تريد الاستماع إليها خلال فترة التهدئة المسائية.

"يتم تحديث القائمة اليومية بشكل متكرر، حيث تجمع بين الموسيقى المتخصصة والأنواع الصغيرة التي تبثها عادةً في أوقات معينة من اليوم والأسبوع. وأوضح متحدث باسم Spotify: "سوف تحصل على مسارات جديدة في كل تحديث، بالإضافة إلى عنوان جديد يحدد مزاج قائمتك اليومية".

للوصول إلى القائمة اليومية، يمكن للمستخدمين البحث عن "القائمة اليومية" على Spotify واكتشاف ما يكشفه يومهم ووقتهم المحدد عن عادات الاستماع الخاصة بهم. ستحتوي قائمة التشغيل على موسيقى تتوافق مع تفضيلات المستخدم خلال ذلك الوقت المحدد من اليوم. سيوفر Spotify أيضًا عنوانًا لكل قائمة يومية يجسد الحالة المزاجية أو الموضوع المرتبط بالمسارات الموصى بها.

على سبيل المثال، إذا كان ذوق المستخدم الموسيقي بعد ظهر يوم الاثنين يميل نحو "السينمائي" و"الحزين"، فسيتم ملء قائمة Spotify اليومية بالأغاني التي تطابق هذا الوصف. قد يكون عنوان القائمة اليومية "الشوق الحزين بعد ظهر يوم الاثنين". ستتألف قائمة التشغيل من مسارات جديدة بالإضافة إلى الأغاني المألوفة استنادًا إلى سجل البث الخاص بالفرد.

يشير تقديم Spotify للقائمة اليومية إلى أن منصة البث الشهيرة تبحث باستمرار عن طرق جديدة لإشراك مستخدميها وتوفير تجربة مخصصة. من خلال تخصيص قوائم التشغيل بناءً على الوقت من اليوم، تأمل Spotify في تشجيع المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت على المنصة واكتشاف موسيقى جديدة تناسب مزاجهم وأنشطتهم المتغيرة.

المصادر: ماشابل