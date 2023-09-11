SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake قادم إلى سلسلة PS5 وXbox

أعلن الناشر THQ Nordic والمطور Purple Lamp Studios أن SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake سيتم إصداره في 16 أكتوبر لوحدات تحكم PlayStation 5 وXbox Series. ستكون اللعبة متاحة ماديًا ورقميًا مقابل 39.99 دولارًا. سيحصل المستخدمون الذين يمتلكون إصدارات PlayStation 4 وXbox One أيضًا على ترقية مجانية.

بالإضافة إلى الإصدار، سيتم توفير تحديث مجاني لجميع المنصات في نفس التاريخ. سيقدم هذا التحديث ميزة وضع الصورة وأزياء إضافية ليستمتع بها اللاعبون.

ستتلقى إصدارات PlayStation 5 وPlayStation 4 من اللعبة العديد من التحسينات، بما في ذلك دعم إخراج الصوت لوحدة التحكم DualSense والمشغلات التكيفية عند استخدام إجراءات معينة داخل اللعبة.

ستحتوي إصدارات Xbox Series X|S وXbox One من اللعبة أيضًا على ميزة وضع الصورة والأزياء الجديدة التي يمكن فتحها.

ستوفر نسخة الكمبيوتر الشخصي من اللعبة، المتوفرة على Steam وGOG وEpic Games Store، نفس وضع الصورة والأزياء.

ستتلقى جميع الأنظمة الأساسية إصلاحات للأخطاء لتحسين الاستقرار العام وأسلوب اللعب.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake هي لعبة مغامرة مليئة بالمرح مستوحاة من الشخصية الكرتونية المحبوبة. سينضم اللاعبون إلى سبونج بوب وأصدقائه في مهمة لإنقاذ الكون من كارثة كونية.

المصادر: جيماتسو