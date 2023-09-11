حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake قادم إلى سلسلة PS5 وXbox

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake قادم إلى سلسلة PS5 وXbox

أعلن الناشر THQ Nordic والمطور Purple Lamp Studios أن SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake سيتم إصداره في 16 أكتوبر لوحدات تحكم PlayStation 5 وXbox Series. ستكون اللعبة متاحة ماديًا ورقميًا مقابل 39.99 دولارًا. سيحصل المستخدمون الذين يمتلكون إصدارات PlayStation 4 وXbox One أيضًا على ترقية مجانية.

بالإضافة إلى الإصدار، سيتم توفير تحديث مجاني لجميع المنصات في نفس التاريخ. سيقدم هذا التحديث ميزة وضع الصورة وأزياء إضافية ليستمتع بها اللاعبون.

ستتلقى إصدارات PlayStation 5 وPlayStation 4 من اللعبة العديد من التحسينات، بما في ذلك دعم إخراج الصوت لوحدة التحكم DualSense والمشغلات التكيفية عند استخدام إجراءات معينة داخل اللعبة.

ستحتوي إصدارات Xbox Series X|S وXbox One من اللعبة أيضًا على ميزة وضع الصورة والأزياء الجديدة التي يمكن فتحها.

ستوفر نسخة الكمبيوتر الشخصي من اللعبة، المتوفرة على Steam وGOG وEpic Games Store، نفس وضع الصورة والأزياء.

ستتلقى جميع الأنظمة الأساسية إصلاحات للأخطاء لتحسين الاستقرار العام وأسلوب اللعب.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake هي لعبة مغامرة مليئة بالمرح مستوحاة من الشخصية الكرتونية المحبوبة. سينضم اللاعبون إلى سبونج بوب وأصدقائه في مهمة لإنقاذ الكون من كارثة كونية.

المصادر: جيماتسو

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

فطائر التفاح محلية الصنع سيتم بيعها في مهرجان التفاح

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

Thunderbolt 5 قادم في عام 2024: تغيير محتمل لقواعد اللعبة لشركة Apple

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

رواد فضاء روس وأمريكيون يلتحقون بمحطة الفضاء الدولية وسط توترات بشأن أوكرانيا

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

فطائر التفاح محلية الصنع سيتم بيعها في مهرجان التفاح

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من كيب كانافيرال

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات