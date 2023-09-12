يشاع أن iPhone 15 Pro سيحتوي على زر الإجراء بدلاً من مفتاح كتم الصوت

من المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي الرائد القادم من Apple، iPhone 15 Pro، على زر إجراء بدلاً من مفتاح كتم الصوت، وفقًا لصورة مسربة ظهرت على الإنترنت قبل ساعات فقط من الظهور الرسمي للهاتف إلى جانب iPhone 15 Pro Max في إطلاق Apple "Wonderlust". حدث. تُظهر الصورة المسربة، التي نشرها صانع معروف لحافظات الهواتف الذكية، زرًا ثالثًا أعلى زر التحكم في مستوى الصوت، ليحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي الذي ميزته شركة Apple على هواتف iPhone الخاصة بها لسنوات.

تتوافق هذه الشائعات مع التقارير السابقة التي تشير إلى أن طرازات Pro من تشكيلة iPhone 15 سيتم تجهيزها بزر إجراء، على غرار Apple Watch Ultra التي تم إطلاقها العام الماضي. يبدو أن صانع الحافظات Spigen قد أكد وجود هذا الزر الجديد من خلال مشاركة صورة لحافظة الهاتف الذكي التي تتضمنه.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب زر الإجراء. وفي يونيو، تم نشر صور لحافظات الحماية لجهاز iPhone 15 Pro على Weibo، والتي تعرض الزر الثالث أعلى مفاتيح الصوت. وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تصدر أي إعلانات رسمية حول ميزة الأجهزة الجديدة هذه، إلا أن المصادر تشير إلى أن زر الإجراء سيكون قابلاً للبرمجة، مما يسمح للمستخدمين بأداء مهام مختلفة مثل تبديل أوضاع التركيز، أو تنشيط ميزات إمكانية الوصول، أو استخدام المصباح اليدوي، أو تشغيل الكاميرا.

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول زر الإجراء والميزات الأخرى لجهاز iPhone 15 Pro خلال حدث إطلاق Apple Wonderlust، والذي يبدأ الليلة. للبقاء على اطلاع دائم بالحدث وإعلاناته، يمكنك زيارة Gadgets 360.

مصادر:

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