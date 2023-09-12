إصدارات متخصصة لدراجة طريق التحمل الجديدة Roubaix SL8

كشفت شركة Specialized عن أحدث إصدار من دراجتها الشهيرة Roubaix للقدرة على التحمل، والتي تسمى Roubaix SL8. يتوفر هذا الطراز الجديد بخيارات مواصفات مختلفة وهو خليفة لـ Tarmac SL8. على الرغم من عدم وجود Roubaix SL7 سابق، إلا أن شركة Specialized أرادت جلب طرازاتها الرائدة تحت نفس الاسم.

لقد كانت Roubaix دعامة أساسية في تشكيلة Specialized منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بإطارها من ألياف الكربون وتقنية تعليق Futureshock المبتكرة. اكتسبت شهرة عندما قادها بيتر ساجان إلى النصر في سباق Paris-Roubaix في عام 2016. يدعي المتخصصون أن Roubaix SL8 هي أسرع دراجة في فئة طريق التحمل، مع ديناميكيات هوائية محسنة تقضي على أربعة واط من السحب.

لتحقيق الديناميكيات الهوائية المحسنة، يتميز Roubaix SL8 بشكل شوكة جديد وتصميم أنبوبي منقح وإقامات مقعد منسدلة. قامت المتخصصة أيضًا بتقليل وزن الإطار بمقدار 50 جرامًا من خلال تحسين رمية ألياف الكربون. تظل هندسة الإطار دون تغيير إلى حد كبير، باستثناء زيادة الارتفاع بمقدار 10 ملم في المقدمة لاستيعاب نظام التعليق الجديد Future Shock.

بالحديث عن Future Shock، يقدم Roubaix SL8 منصة Future Shock 3.0 الجديدة تمامًا. يوفر نظام التعليق الأمامي هذا مسافة سير تبلغ 20 مم وتعديل ارتفاع المكدس بمقدار 30 مم، مما يعزز الراحة والامتثال. إنه يأتي بثلاثة مستويات من المواصفات ويوفر خمسة معدلات زنبركية وغسالات تحميل مسبق إضافية للتخصيص. يتم تخميد الوحدة العلوية 3.3 هيدروليكيًا لقيادة أكثر سلاسة، في حين أن الوحدات 3.2 تتمتع بضغط محدد مسبقًا لتحقيق أقصى قدر من السلاسة. تحتوي الوحدات 3.1 على تحميل مسبق قابل للتعديل.

لخلق إحساس متوازن بالركوب، قامت شركة Specialized بتطوير تصميم عمود المقعد Pavé وتصميم مشبك عمود المقعد المسقط، المعروف باسم تقنية Aftershock. تعمل طبقة الكربون في عمود المقعد على تقليل التأثيرات والاهتزازات مع تحسين نقل الطاقة. وفقًا لـ Specialized، توفر دراجة Roubaix SL8 انخفاضًا بنسبة 53% في التأثيرات الأولية على المقاود مقارنة بدراجات الطرق الأخرى.

يتوفر Roubaix SL8 في سبعة طرز، مع إصدار S-Works الذي يحتوي على مجموعة Sram Red AXS ومجموعة عجلات Roval Terra CLX II. هناك أيضًا مجموعة إطارات S-Works متاحة للبنيات المخصصة. تأتي بقية الطرز بخيارات طلاء متعددة وتتميز بمزيج من مكونات Shimano وSram.

بشكل عام، يمثل Roubaix SL8 المتخصص ترقية كبيرة في الديناميكا الهوائية وتكنولوجيا التعليق وراحة الركوب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لراكبي الدراجات ذوي القدرة على التحمل.

التعاريف:

– دراجة طريق التحمل: نوع من دراجات الطريق مصمم لركوب المسافات الطويلة، مما يوفر الراحة والثبات.

– تقنية التعليق Futureshock: نظام تعليق أمامي يمتص الصدمات والاهتزازات لقيادة أكثر سلاسة.

– طبقة ألياف الكربون: ترتيب وتوجيه صفائح ألياف الكربون داخل مادة مركبة، مما يؤثر على القوة والصلابة الإجمالية للإطار.

– الديناميكا الهوائية: دراسة كيفية تدفق الهواء حول الأشياء، مثل الدراجة، لتقليل السحب وتحسين الأداء.

المصادر: متخصصة