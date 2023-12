SpaceX تطلق مجموعة جديدة من أقمار Starlink الفضائية للوصول إلى شبكة الهاتف المحمول العالمية

تستعد شركة استكشاف الفضاء SpaceX لإطلاق آخر لأقمار الإنترنت Starlink الخاصة بها، بهدف توفير وصول عالمي سلس إلى شبكات الهاتف المحمول. وسيحمل صاروخ فالكون 9 21 مركبة ستارلينك ومن المقرر إطلاقه من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا. ومن المقرر أن يتم فتح نافذة الإطلاق في الساعة 12:04 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0504 بتوقيت جرينتش؛ 9:04 مساءً يوم 14 ديسمبر بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا).

كشفت SpaceX أن هذا الإطلاق المحدد يتضمن ستة أقمار صناعية من Starlink تتمتع بقدرات Direct to Cell. وستمكن هذه الأقمار الصناعية مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من تزويد المستخدمين بالقدرة على إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت من أي مكان على الأرض أو في المياه الساحلية. ستحدث هذه التكنولوجيا المبتكرة ثورة في الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول العالمية.

سيتم بث عملية الإطلاق مباشرة على حساب SpaceX على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، بدءًا من 15 دقيقة قبل فتح نافذة الإطلاق. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. سيتم الهبوط على متن الطائرة بدون طيار "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا.

تمثل هذه المهمة أول إطلاق وهبوط لهذا المعزز تحديدًا، مما يضيف إلى سجل نجاحات SpaceX. سيتم نشر أقمار Starlink الـ 21 في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإقلاع من المرحلة العليا لـ Falcon 9.

كانت SpaceX في طليعة استكشاف الفضاء، مع التركيز على توسيع كوكبة Starlink الضخمة ذات النطاق العريض. تتكون شبكة SpaceX حاليًا من أكثر من 5,100 قمر صناعي نشط، وتستمر في النمو مع كل إطلاق ناجح. وقد أكملت الشركة بالفعل أكثر من 90 مهمة مدارية في عام 2023، بما في ذلك اختبارات الجيل التالي من صاروخ Starship Mars.

يوضح هذا الإطلاق الأخير التزام SpaceX بتقديم التكنولوجيا المبتكرة التي تعزز الاتصال العالمي وتغير الطريقة التي نصل بها إلى شبكات الهاتف المحمول.