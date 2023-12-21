SpaceX لا تتمكن من إطلاق 100 صاروخ Falcon 9 في عام 2023

ملخص:

على الرغم من فشلها في تحقيق هدف الرئيس التنفيذي إيلون موسك بتحقيق 100 عملية إطلاق لصاروخ Falcon 9 في عام 2023، إلا أن SpaceX لا تزال تتمتع بعام مثير للإعجاب من الإنجازات. حافظت الشركة على إيقاع إطلاق حار، حيث أطلقت صاروخ فالكون 9 كل أربعة أيام تقريبًا في المتوسط. ومع ذلك، تسببت الظروف الجوية السيئة ومشاكل المعدات الأرضية في حدوث تأخيرات، مما أدى إلى فجوة مدتها 11 يومًا بين عمليات إطلاق Falcon 9، وهي أطول فترة زمنية في عام 2023. ومن المتوقع أن تكمل SpaceX إجمالي 92 عملية إطلاق Falcon 9 بحلول نهاية العام. عامًا، أي أقل بثمانية أعوام من هدف " ماسك ". وعلى الرغم من ذلك، تواصل SpaceX هيمنتها على الصناعة، حيث تقوم بما يقرب من 50% من جميع محاولات الإطلاق المدارية العالمية. وبالتطلع إلى عام 2024، تهدف الشركة إلى زيادة معدل رحلاتها إلى ما يقرب من 12 رحلة شهريًا، بإجمالي 144 رحلة فالكون لهذا العام.

العنوان:

SpaceX تفشل في تحقيق الهدف: عام 2023 يقل عن 100 عملية إطلاق لصاروخ Falcon 9

لقد اقتربت شركة SpaceX، شركة الطيران الرائدة التي أسسها إيلون ماسك، من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في تحقيق 100 عملية إطلاق لصاروخ Falcon 9 في عام 2023. وعلى الرغم من ذلك، فقد أمضت الشركة عامًا مليئًا بالإنجازات والإنجازات الرائعة، مما مهد الطريق لعام أكثر استثنائية في عام 2024.

على مدار العام، حافظت شركة SpaceX على إيقاع إطلاق مثير للإعجاب، حيث يقوم صاروخ Falcon 9 بالتحليق كل أربعة أيام تقريبًا. أصبحت هذه الوتيرة الثابتة ممكنة بفضل إمكانية إعادة استخدام الصاروخ، وهي الميزة التي سمحت لشركة SpaceX باستعادة Falcon 9s في أكثر من 250 مناسبة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2010.

ومع ذلك، لم يكن العام خالياً من التحديات. أدت الظروف الجوية السيئة في فلوريدا ومشاكل المعدات الأرضية التي أثرت على عمليات الإطلاق الأخرى إلى تأخيرات وفترات زمنية أطول بين مهام فالكون 9. في الواقع، كانت الفجوة بين عمليتي الإطلاق الأخيرتين في ديسمبر هي الأطول خلال العام، حيث امتدت إلى 11 يومًا.

مع بقاء بضعة أيام فقط في العام، من المتوقع أن تكمل شركة SpaceX ما مجموعه 92 عملية إطلاق لصاروخ Falcon 9، وهو ما يقل بثماني مرات عن هدف إيلون موسك الطموح. وعلى الرغم من ذلك، تظل SpaceX هي اللاعب المهيمن في صناعة رحلات الفضاء، حيث تمثل ما يقرب من 50% من جميع محاولات الإطلاق المدارية العالمية.

وبالتطلع إلى عام 2024، وضعت شركة SpaceX أنظارها إلى مستوى أعلى. خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للفضاء بمجلس الشيوخ، كشف بيل جيرستنماير، نائب رئيس موثوقية البناء والطيران في SpaceX، عن خطة الشركة لزيادة معدل رحلاتها إلى ما يقرب من 12 عملية إطلاق شهريًا، بإجمالي 144 رحلة فالكون مذهلة لهذا العام.

مع استمرار SpaceX في دفع حدود استكشاف الفضاء والتكنولوجيا، فمن الواضح أن تأثير الشركة وتأثيرها سيزداد قوة في السنوات القادمة. على الرغم من عدم تحقيق هدف الإطلاق 100 لعام 2023، فإن إنجازات SpaceX وتطلعاتها تعد مؤشرات واضحة على التزامها بإحداث ثورة في صناعة رحلات الفضاء.